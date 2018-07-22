Fason üretimle devler ligine aday

Malatya Darendeli Hulusi ve Osman Oğuz kardeşlerin 1996'da kurduğu Oğuz Gıda
, bu yıl açıklanan İSO 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 309.4 milyon liralık üretimden satışıyla birinci sıraya yerleşti. Gösterdiği büyük başarıya rağmen tüketici tarafından pek bilinmeyen şirketin satış direktörü Enes Örer, Türkiye'nin bütün ulusal market zincirlerine meyve suyu, yüzde 100 meyve suyu, aromalı meyveli içecek, soda, gazlı içecek, enerji içeceği
üretimi yaptıklarını, bu sayede Türkiye'nin fasoncusu olarak anıldıklarını söyledi. Örer, meyve suyu üretiminde kendi pürelerini ürettiklerini dile getirdi. 22 TIR'LIK FİLO KURDU
Özellikle A101, BİM ve Şok gibi zincirlere tedarikte kendi lojistik filolarına sahip olmanın büyük avantaj yarattığını dile getiren Örer, 22 TIR'dan oluşan filolarıyla hızlı tedarik sağlayabildiklerini söyledi. Daren markasıyla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yaygın bir marka olduklarını belirten Örer, 2015 sonunda Hasan Aslanoba
'dan satın aldıkları Juss ile birlikte batıya açıldıklarını söyledi. Enerji içeceği markaları Black Bruin ve bu yıl çıkardıkları Sarıyer Gazoz 'a da yatırım yapmaya başladıklarını ifade eden Örer, fasonculuğa da devam edeceklerini kaydetti. İRAN'DA ENERJİ İÇECEĞİ LİDERİ
Adana,
Sakarya ve Bolu'daki 4 fabrikada üretim yaptıklarını bir yandan da 81 ülkeye ihracatlarını katlayarak artırdıklarını vurgulayan Örer, 2019 başlarında Konya Karaman'da 16 bin metrekare üzerine süt üretim fabrikalarını hayata geçireceklerini söyledi. Alkolsüz içeceklerin tamamında olmayı planladıklarını belirten Örer, ihracatı da artırdıklarını söyledi. İran
'da enerji içeceğinde pazar lideri olduklarını ifade eden Örer, Avrupa'da da pek çok marketin rafında bulunduklarını söyledi. HEDEFIMIZ İLK 500
A101 ve Şok'un nektar meyve sularını, BİM'in gazlı içecek ve soğuk çaylarını ürettiklerini belirten Örer, Metro'nun da enerji içeceklerinin üretimini yaptıklarını söyledi. İSO 2. 500'ün ilk sırasında yer almalarının kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Örer, "Hedefimiz ilk 500" diye konuştu.