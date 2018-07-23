Servis şoförlerine yeterlilik belgesini UGETAM verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı'nın 27 Ekim 2017'de yayımladığı "Okul Servis Araçları Yönetmeliği" ile servis şoförlerine getirilen "Mesleki Yeterlilik Belgesi"ni bundan sonra UGETAM verecek. UGETAM, başta okul servis şoförleri olmak üzere "Mesleki Yeterlilik Belgesi"ni almak isteyen adayları, öncelikle meslekleri ile ilgili iş sağlığı güvenliği, çevre konuları, acil durum yönetimini içeren teorik bir sınava tabi tutacak.

BELGE ALMAYAN ÖĞRENCİ TAŞIYAMAYACAK

Adayların daha sonra mesleki bilgi ve becerilerini uygulamalı sınavla da ispatlamaları gerekecek. Adaylarda teorik sınavdan en az yüzde 60, uygulamalı sınavdan ise en az yüzde 80 başarı olma şartı aranacak. Karayolları şoförlük mesleklerinde nitelikli iş gücünü artırmayı hedefleyen sınav ve belgelendirme sistemi ile taciz, şiddet, uyuşturucu kullanımı gibi suçlardan ceza alanlar meslekten uzaklaştırılacak, müşteri memnuniyeti ön planda tutulacak.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almayan hiçbir servis şoförü, okul servislerinde çalışmayacak. 2020 yılına kadar bu belgeyi temin edemeyenler öğrenci taşıyamayacak. 2020 yılına kadar okul servis şoförlerine getirilen "Mesleki Yeterlilik Belgesi" kapsamının da genişletilerek otobüs, minibüs ve taksi şoförlerini, tramvay ve metro sürücülerini (vatman), teknik personelleri de kapsaması bekleniyor.

SORUNLU OLANLAR MESLEKTEN AYIKLANACAK

Personel belgelendirme faaliyetleriyle niteliksiz ve sorunlu kişiler meslekten ayıklanacak. Taciz, saldırı, uyuşturucu kullanımı gibi suçlardan ceza almış kişilere belge verilmeyecek. Belgeyi aldıktan sonra bu tür suç işleyenlerin de belgeleri iptal edilecek. Bu sayede her gün milyonlarca insanın can ve mal güvenliğini emanet ettiği şoförler, vatmanlar ve sorumlu teknik personeller nitelikli kişilerden seçilecek.

Belgelendirmeyle birlikte şoförlerin çalıştıkları kurumun talimatlarına göre değil, sektörün standart ve yeterliliklerine göre hareket etmeleri sağlanacak. Böylece başta okul servis şoförleri başta olmak üzere ulaşım sektöründe çalışanlar, hizmet verilen vatandaşa karşı daha sorumlu olacak.

15 MESLEĞE YETERLİLİK BELGESİ

Kabahatli davranışlarda para cezasından meslekten men edilmeye kadar varan cezai işlem uygulanacak. UGETAM'ın vereceği belgeler, uluslararası geçerliliğe de sahip olacak. Bu belgeye sahip olan şoför, vatman ve teknik personel yurt dışında da çalışabilecek.

Halihazırda doğal gaz ve altyapı sektöründe 13 meslekte belgelendirme hizmeti veren UGETAM, MYK ve TÜRKAK'tan aldığı yeni yetkilerle karayolu ulaşım mesleklerinde 4, raylı ulaşım mesleklerinde 9 ve çağrı merkezi mesleklerinde 2 olmak üzere 15 meslekte daha "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verme yetkisi kazandı.

UGETAM'ın "Mesleki Yeterlilik Belgesi" vermekle yetkilendirildiği yeni meslekler şunlar:

"Raylı ulaşım meslekleri; kent içi raylı sistemler tren sürücüsü, kent içi raylı sistemler trafik kontrolörü, kent içi raylı sistemler katener bakım elemanı, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı, demiryolu yol yapım, bakım ve onarımcısı. Karayolu şoförlük meslekleri; şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü, servis aracı şoförü, minibüs şoförü, taksi şoförü. Çağrı merkezi meslekleri; çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve çağrı merkezi takım lideri."