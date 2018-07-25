Tahincioğlu’ndan ilk yarıda rekor ciro

Tahincioğlu, 2018'in ilk yarısını rekor satışla kapattı. Şirket, 429 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirerek bu dönemde 631 milyon 556 bin TL'lik ciro elde etti. Gayrimenkul sektörünün başlattığı yüzde 20 indirim kampanyası kapsamında da şirket, 130 bağımsız bölüm satışıyla 140 milyon liralık gelir elde etti.
YOĞUN TALEP VAR
Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu
, "2018 yılının ilk yarısını mevcut piyasa koşullarına rağmen satışlar açısından oldukça başarılı geçirdik. Emlak Konut
GYO'nun açıkladığı ilk yarı satışlarına göre, Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı. Konut sahibi olmak isteyenlerin yine birinci tercihinin Tahincioğlu olması bizi gururlandırmaya devam ediyor" dedi. Emlak Konut GYO ile ortaklaşa gerçekleşen Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projeleri ile ilk 6 ayda elde ettikleri satış cirosunun 535 milyon TL olduğunu belirten Tahincioğlu, projelerine çok yoğun talep aldıklarını ifade etti. Tahincioğlu, "Çağrı merkezimizi projelerimiz hakkında bilgi almak için 10 binden fazla kişi aradı. Dijital kampanyalarımızda 1.3 milyar erişim sağladık, 2.8 milyon kişi web sitelerimizi ziyaret etti ve 10 bin 600 adet talep topladık. Bu yıl satış ofislerimizi 15 bin 500 kişi ziyaret etti" diye konuştu. Projelerinde çok özel ödeme koşulları ve faiz fırsatları sunduklarını ifade eden Özcan Tahincioğlu, yükselen konut kredisi faizlerine rağmen tüm projelerinde 60 ay yüzde 0 faiz kampanyası gerçekleştirdiklerini belirterek, sınırlı bir süre için ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunduklarını sözlerine ekledi.