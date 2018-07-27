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’den 3.6 milyar dolar geliyor

'ın geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirdiği seyahati meyvesini verdi.

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Çin’den 3.6 milyar dolar geliyor
li finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı. Kredi paketini attığı tweet ile duyuran , "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

BÜYÜK BÖLÜMÜ 3. KÖPRÜ'YE
Edinilen bilgilere göre, Çinli finans kuruluşlarından sağlanan 3.6 milyar dolarlık kredinin 2.4 milyar doları refinansmanına, 1.2 milyar doları ise BOTAŞ'ın depolama tesisleri için kullanılacak. Bakan Albayrak, mayıstaki Pekin ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, 'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.
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Çin’den 3.6 milyar dolar geliyor
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