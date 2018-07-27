SGK'dan genç girişimciye 8 bin 402 lira teşvik!

SGK kendi işini kurmak isteyen gençlere yönelik olarak geliştirilen, genç girişimci teşviki uygulaması için genelgeyi yayınladı. Girişimci gençlerin merakla beklediği uygulamanın detayları da böylece belli oldu. Genç girişimci teşvikinden faydalanmak isteyen genç vatandaşların bazı şartları taşımaları gerekiyor. 18-29 yaş aralığında vergi mükellefiyeti başlangıcı yapılmış olan, SGK'ya 4b statüsünde ilk defa tescil işlemi 1 Haziran 2018 tarihinden sonra olan gençler bu prim teşvikini almaya hak kazanacak. Ayda 700 ve toplamda yıllık olarak 8 bin 402 lira olarak ödenecek genç girişimci teşvik uygulaması hakkında tüm detaylar haberimizde...

GENÇ GİRİŞİMCİYE 8 BİN 402 LİRA...

Kendi işinde fiilen çalışan genç girişimciye asgari ücrete karşılık gelen bir yıllık prim tutarları Hazine tarafından karşılanacak ve genç girişimci aylık 700 yıla tekabül ederek ise 8 bin 402 lira prim teşviki ödemesi alacak. Bu teşvikten yararlanmak isteyen genç girişimcilerin bazı koşulları yerine getirmiş olması gerekiyor. Ortakların 29 yaşını aşmamış olması, girişimcinin fiilen kendi işinde çalışıyor olması vb. şartları taşıyan gen. girişimciler bu ödemeden yararlanabilecek.

Ayrıca çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştıranlar da teşvikten yararlanacak. Seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak da teşvikten yararlanmayı engellemeyecek. Sigortalılar söz konusu teşvikten tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle yararlandırılacak.

PRİM TEŞVİKİNDEN YARARLANMAK İÇİN:

* Vergi dairesinde mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak,

* 1 Haziran 2018 tarihinden sonra SGK 4/b (esnaf) statüsünde ilk defa tescil işleminin yapılmış olması,

* Genç girişimcinin kendi işinde fiilen çalışması veya kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.

AKRABADAN ŞİRKET DEVRALANLAR ALAMAYACAK

Akrabadan devralınan şirketlerin idaresini yürüten girişimciler teşvikten yararlanamayacak. Genelge kapsamında faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekiyor. Kısacası kendisinin ya da eşinin yeğenleri, dayısı, amcası, halası ve teyzesinden işletme veya faaliyeti devralananlar yararlanamayacak. Buna karşın babasının ölümü nedeniyle şirketi devralan ve idaresini yürüten yaş şartını taşıyan gençler bu primden faydalanabilecek.

VERGİDEN MUAF OLACAKLAR

Maliye Bakanlığı, 10 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe giren hüküm uyarınca, 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilere, vergi avantaj sağlıyor. Genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı, gelir vergisinden muaf tutuluyor.

GENÇ ORTAKLAR DA TEŞVİK ALABİLECEK

Genç girişimci teşvik uygulamasından şirket ortaklarının da yararlanabilmesi söz konusu. Gençlerin prim teşvikinden yararlanabilecek olan ortakların da 18-29 yaş şartını taşımaları gerekiyor. Çok ortaklı bir müessesede ortaklardan biri 30 yaşında dahi olsa teşvikten yararlanamaz. Buna ek olarak halihazırda faaliyetine devam eden bir müesseseye sonradan ortak olan gençler bu teşvikten yararlanamayacak.