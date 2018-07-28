Çocuklara 7.7 milyar liralık sosyal yardım

Hükümet, dezavantajlı bütün kesimlere yardım elini uzatarak 16 yıl
da, 240 milyar liralık sosyal yardım
yaparken, çocuklar da bu yardımlardan önemli bir pay aldı. Devlet koruması altındaki 45 bin çocuk, 16 yılda kamuda istihdam
edilirken, 3.8 milyarlık da yardım yapıldı. Koruma altına alınmadan ailesi yanında 110 bin çocuk desteklendi. Aylık yaklaşık bin liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında bu çocuklara 3.8 milyarlık yardım yapıldı. Koruma altında olan çocukların sıcak ev ortamlarında büyümesi için koğuş tipi yurtlar kapatılarak ev tipi bakım modeline geçilirken, bin 195 çocuk evinde 6 bin 365, 108 çocuk evi sitesinde ise 4 bin 407 çocuk devlet koruması altında. Devlet koruması altında olan çocukların bütün ihtiyaçlarının karşılanması için de 6 yılda 3.8 milyar liralık sosyal yardım aktarıldı. 2002'den bugüne 45 bin çocuğun kamuda istihdamı sağlandı. 110 bin 927 çocuk koruma altına alınmadan ailesinin yanında destekleniyor. Maddi yetersizliği bulunan bu aileler için SED kapsamında aylık yaklaşık bin liralık ödeme yapılırken, 3.3 milyarlık destek çocuklara ulaştırıldı.
GÖNÜL ELÇİLERİ BÜYÜYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın öncülüğünde başlatılan "Gönül Elçileri" projesiyle koruyucu aile kapsamında ise 4 bin 836 aile, 5 bin 878 çocuğa evini açarken, okul servisi masraflarından, harçlıklarına kadar bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda 6 yılda 300 milyon liralık kaynak çocuklara ulaştırıldı.