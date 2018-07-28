Haberler Ekonomi Haberleri Dünyaca ünlü takımlar Türkiye’yi tercih ediyor

Dünyaca ünlü takımlar Türkiye’yi tercih ediyor Türkiye’nin coğrafi ve iklimsel verimliliği spor turizminde ciddi potansiyel barındırıyor. Futboldan tenise, golften yüzme ve kayağa kadar pek çok spor dalı için kamp olarak tercih edilen Türkiye’de spor turizminin büyüklüğü 1 milyar dolar civarında