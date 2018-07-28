Dünyaca ünlü takımlar Türkiye’yi tercih ediyor

Türkiye'nin coğrafi özellikleri gerek iklimi gerekse de spor turizmine yönelik altyapı yatırımları nedeniyle spor turizminde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya
, "TÜRSAB olarak, bu potansiyeli yükseltmek için çalışıyoruz. Spor Turizm Birliği (STB) verilerine göre dünyada spor turizminin büyüklüğü 200 milyar dolar civarıyken, Türkiye'de bu rakam 1 milyar dolar civarında seyrediyor. Spor turizmi kapsamında en çok futbol, golf, kayak, basketbol, voleybol, yüzme ve dalları, tenis, bisiklet ve kano gibi spor dallarında kamplar gerçekleştiriliyor" açıklamasını yaptı.
1500 FUTBOL TAKIMI GELİYOR
Türkiye'de, spor turizminde başta iç pazarın yoğun talebi olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Ayrıca Avrupa, Asya, Ortadoğu, Afrika ve hatta Uzakdoğu'da yer alan ülkelerden takımlar kamp için ülkemizi tercih ediyor" ifadelerini kullandı. Antalya
'nın, golf ve futbol tesisleriyle ve aynı zamanda diğer spor dallarına sunduğu imkânlarla en büyük potansiyeli taşıyan kent olduğunu ifade eden Bağlıkaya, "Futbol takımlarının kış dönemi kampları için yoğun olarak Antalya
'yı tercih etmeleri ve bu sayede birçok takım için uzun seyahatler gerçekleştirmeye gerek kalmadan hazırlık maçı yapma olanağı bulunması da ülkemizi dünyaca ünlü futbol kulüpleri için tercih sebebi yapıyor" şeklinde konuştu. Yaklaşık bin 500 futbol takımının kamp dönemlerini Antalya'da geçirdiğine değinen Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB olarak Türkiye'ye gelen yabancı takımların rahat etmesi için gelen her türlü olanağı sunduklarını söyleyerek, "Dünya çapında bilinen futbol takımlarının ülkemizde kamp yapması ülkemizin tanıtımı açısından da bulunmaz bir fırsat" değerlendirmesini yaptı.
YAZ DÖNEMI ANTALYA'YA YOĞUN TALEP VAR
Spor turizmi branşlarını yaz ve kış dönemi olarak ikiye ayırarak değerlendirmek gerektiğini ifade eden Bağlıkaya, "Spor turizmi alanında kış döneminde Antalya ve çevresi talep ediliyor. Kış döneminde Antalya'da futbol, golf, basketbol, voleybol, yüzme ve dalları, tenis, bisiklet ve kano gibi spor dalları yapılıyor. İstanbul
'da ise daha çok kapalı alan sporları öne çıkıyor. Yine kış döneminde Kayseri-Erciyes, Erzurum-Palandöken, Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe gibi kayak destinasyonlarında kayak sporu yapılabiliyor" dedi. Bağlıkaya, yaz döneminde ise iklim özellikleri nedeniyle Bolu, Kocaeli, Afyonkarahisar
, Erzurum ve Isparta
illerinin, ağırlıklı olarak futbol kampları için talep aldığını söyledi.
UEFA'YA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
İstanbul'un art arda iki yıl Avrupa'nın en önemli müsabakalarına ev sahipliği yapacağını aktaran Bağlıkaya, "2019 yılında UEFA
Avrupa Ligi Finali İstanbul Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştirilecek. Bir yıl sonrasında 2020 yılında ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi Final Karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Ayrıca Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık süreci devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yenilenerek, üzerinin kapatılacağı ve kapasitesinin 92 bin 208'e çıkartılacağı açıklanmış durumda. Ankara'da yeni bir stat yatırımı için çalışmalar devam ediyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı kapsamında birçok ilimizde yeni statlar inşa edildi. Temennimiz tüm bu organizasyonların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve ülkemizin spor turizmi alanındaki potansiyelini yükseltmesi yönünde" açıklamasını yaptı.
4 SAATLİK UÇUŞ MESAFESİNDE
Türkiye'yi spor turizminde daha ileriye taşımak için birlikte çalışmanın gerektiğini söyleyen Bağlıkaya, "Türkiye'nin en önemli avantajlarından birisi sahip olduğu konum. 3-4 saatlik uçuş mesafesinde Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya birçok ülkeye yakın bir konumda olması Türkiye için bir avantaj" dedi. Ülke olarak sahip olunan bir diğer avantajın ise iklim koşullarının elverişliliği olduğunu aktaran Bağlıkaya, "Kış döneminde özellikle kıyı şeridindeki kentlerimizde yaşanan iklim şartları futbol kulüpleri için ideal çalışma ortamı sağlıyor" dedi. Türkiye'yi öne çıkartan unsurlardan bir diğerinin ise tesis altyapı olanakları olduğunu söyleyen Firuz Bağlıkaya sözlerine şöyle devam etti: "Antalya bölgesindeki otellerin futbol antrenman sahaları üst düzey takımların ihtiyaçlarını karşılayacak kalitede.Futbol takımlarının konakladığı otellerin hizmet kalitesi, Türk mutfak kültürü gibi unsurlar da ülkemizi cazip kılıyor. Tüm bu imkânlara rağmen ülkemiz spor turizminde sahip olduğu potansiyeli henüz değerlendirebilmiş değil. Türkiye'nin spor turizminden aldığı payı artırmak için tanıtıma ve pazarlamaya ihtiyacı bulunuyor. Özellikle yurtdışından futbol kamplarını çekebilmek için uluslararası anlamda ses getiren turnuvalar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dünyaca ünlü takımların bu turnuvalarda yer alması tanıtım açısından önemli katkı sağlayacaktır."