Türkiye’nin pastadaki payı 1 milyar dolar

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye
'de de spor turizm
inin önemi her geçen gün artıyor. Futboldan golfe, basketboldan tenise kadar birçok spora olan ilgi ülkelerin potansiyeline göre değişirken, spor turizminin etkilediği sektörlerle de ülkelerin kasasına milyar dolarlar giriyor. Dünyada spor turizmi hacminin 200 milyar dolara ulaştığını belirten Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Türkiye'nin bu pastadan sadece 1 milyar dolarlık bir pay aldığını söyledi. Düşünülenin aksine futbolu
n spor turizminde ilk sırada olmadığını da ifade eden Yaşacan, spor turizminde futbolun golften sonra ikinci sırada yer aldığını da vurguladı.
DÖRT KATINI HARCIYORLAR
Spor turizmi için gelen turistlerin diğer turistlere oranla çok daha fazla harcama yaptığının altıAntalya
n Yaşacan, "Tatil turisti ülkede bulunduğu sürede 500-600 dolar civarında harcama yaparken, spor turizmi turisti 2 bin dolar civarında para harcıyor" dedi. Yılda ortalama tüm spor turizmi kamplarının 16 bin civarında olduğunu belirten Yaşacan, "Turizmin sürdürülebilir olmasına en büyük ivmeyi kazandıran spor turizmidir" dedi ve şunları söyledi: "Kamp büyüklükleri 10-50 kişi arasında. Tatil turisti ortalama 6-7 gün konaklama yaparken, spor turizmi için gelen turist 10-14 gün arasında konaklama yapıyor. Tatil turisti yüksek sezon diye tanımladığımız haziran, temmuz, ağustos aylarında gelirken, spor turizmi turisti diğer dokuz aya da yayılıyor."
SPOR TURİZMİNE DEVLET DESTEĞİ ŞART
Yabancı spor takımlarının rotasında Türkiye'nin olup olmadığını sorduğumuz Yaşacan, "Elbette var. En çok da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) olarak adlandırılan (Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan Tacikistan) ülkelerinden talep geliyor. İkinci olarak Balkan Ülkeleri, üçüncü olarak ise Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinden talep geliyor" diye konuştu. Spor turizmi için devlet tarafından yapılan bir yatırımın olmadığını vurgulayan Yaşacan, devletten bu desteği almak için Spor Turizmi Birliği olarak devletle temas halinde olduklarını dile getirdi ve spor turizminin devlet teşviğine tabi olması için çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
YAZIN BOLU KIŞIN ANTALYA
Türkiye spor turizmi için de çok elverişli bir iklime ve konuma sahip. Bu çeşitlilikle birçok spor dalının çeşitli bölgelerde aynı anda ya da farklı dönemlerde yer bulması ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Antalya
'da golf turizminin etkili olduğunu ifaden eden Yaşacan, aynı zamanda kışları da futbol kampı turizminin yoğun olduğunu belirtti ve ekledi: "Yaz futbol turizmin de ise Bolu, Kızılcahamam, Erzurum
, Afyon, Nevşehir
gibi bölgelerimize yoğun talep gerçekleşiyor." 3. Turizm Şurası
'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın, spor turizmine destek sözü verdiğini belirten Yaşacan, özel sektörün haricinde büyük bir yatırımın henüz gerçekleşmediğini ve yine aynı toplantıda sekiz bakanın spor turizmine katkı sağlanacağını ifade etmelerinin spor turizmi yatırımcılarını umutlandırdığını söyledi.
KÜRESEL YATIRIM YAPILMALI
2018'de spor turizminde 2017'ye göre yüzde 30 artış beklendiğini kaydeden Yaşacan, "2017'de spor turizmi, 600 milyon dolar oldu. Bu yıl ise 1 milyar dolar civarında olması bekleniyor. En iyi verilerin alındığı 2015 yılına yaklaşılmasını ümit ediyoruz" diye konuştu. Spor turizmi olarak hangi alanlarda açığımız olduğunu sorduğumuzda ise Yaşacan, şunları söyledi: "Devlet desteği açısından büyük açığımız var. Yaz ve kış için kapalı spor salonları, spor turizmine yönelik spor tesisleri, yüzme havuzları, nehirdeniz- dağ bisikleti sporlarının spor turizmine açılması için fizibilite yapılıp teşvike tabi olması ve yatırımların yapılması gerekiyor. Devletin yapacağı yatırımları spor turizmine uygun planlayarak ve bölgesel değil küresel olarak kullanıma uygun yatırımlar yapılmalı." Türkiye'nin dünya kupası gibi bir organizasyonu kaldırabilecek altyapıya sahip olup olmadığını sorduğumuz Yaşacan, şöyle cevap verdi: "Herhangi bir spor karşılaşması için iklim, tesis, konaklama ve lojistik anlamındaki altyapı büyük çapta hazır. Sadece eksik olanlara küçük desteklerle tesislerin yapılması gerekir. Ancak bu tesisler yapılırken sonrasında hem bölge halkı hem de spor turizmine uygun olarak yapılmalı."
GÜVENİLİR İMAJ İÇİN SPOR TURİZMİ ŞART
Güvenilir ülke imajı vermemiz için spor turizmine ihtiyacımız olduğunu dile getiren Yaşacan, spor turizminin Türkiye'ye katkılarını şu şekilde anlattı: "Türkiye'nin Dünya'ya tanıtımı için spor turizminin tanıtım katkısı maddi katkısından çok daha yüksek. Erken rezervasyon döneminde gelen sporcuların, takımların sosyal medya paylaşımları tanıtıma çok büyük katkı sağlıyor. Kışın Antalya bölgesinde kapalı tesisler, spor kampları ile açık tutuluyor. Antalya'da yapılan turnuvalar dünya medyasında canlı yayımlanıyor. Yaz döneminde kayak yapılan dağlarımız, kış döneminde spor turizmi sebebiyle konaklama tesislerinin bir kısmının açılıp 12 ay açık kalmasını sağlıyor. Bu da 12 ay istihdam sağlıyor. Sonuç olarak spor turizmi ülkemizin marka değerini yükseltir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. Turizm Şurası'nda söylediği gibi spor turizmine kesinlikle destek verilmesi gerekiyor."
SPOR KAMPLARI BİZE KATKI SAĞLIYOR
Spor kampları için her kategoriden gelen takımların dostluk ve hazırlık maçlarını ülkedeki profesyonel ve amatör takımlarla yaptığını belirten Yaşacan, bu maçların Türk takımlarına, gelen yabancı takımların taktiklerini, stratejilerini analiz etmeleri, sporcularımızın kendi güçlerini görmeleri gibi katkılar sağladığını vurguladı. Yaşacan, Türkiye'de mevcut olan bu imkânlarla tüm spor dallarında küçük ve büyük çapta turnuvaların yapılmasının bu katkıları desteklediğinin altını çizdi
GOLF BİRİNCİ SIRADA
Golf, tenis, basketbol ve futbol dallarında birçok spor kulübünün hazırlık kampları ve turnuvaları için Türkiye tercih edilebiliyor. Toplam pastadan alınan payda golf birinci futbol ikinci sırada yer alırken diğer spor dallarına sadece yüzde 10 civarında bir pay kalıyor.