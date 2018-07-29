İmar barışı başvurularında bu uyarıya dikkat

Türkiye'deki 26 milyon konutun 13 milyonunu ilgilendiren ve 31.12.2017 tarihinden önce yapılan binaları kapsayan imar barışı için başvurular 31 Ekim'e kadar devam ediyor. Ruhsatsız yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, iskan alamamış ya da iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapıları kapsayan imar affı için başvurular hızla devam ederken bu işle ilgili bazı çıkarcılar da ortaya çıktı. Bazı emlakçılar ya da iş takipçilerinin imar barışı sırasında sürdürülecek tüm işlemleri tamamlama vaadiyle vatandaşlardan ücret talep ettiğini iddia eden İzmir İnşaat Müteahhitleri Derneği (İMDER) Başkanı İslam Yıldırım, imar barışından yararlanmak isteyenleri bu haksız kazanç gruplarına karşı uyardı.

"BAZI EMLAKÇILAR YA DA İŞ TAKİPÇİLERİ VATANDAŞI İSTİSMAR EDİYOR"

Yıldırım, emlakçı ya da iş takipçilerinin dükkanlarının önüne 'imar barışı ile ilgili tüm işlemleriniz yapılır' yazılı bir branda astığını veya internet ortamında yanlış bilgiler verdiklerini öne sürdü. İmar affı konusunda vatandaşların bilgi eksikliği olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Bazı emlakçılar ya da iş takipçileri 'Biz size yapı kayıt belgesi alıp bütün işlemlerinizi tamamlayacağız' diyerek vatandaşları istismar ediyor. Halbuki bu işlem için herhangi bir ücret ödemeye gerek yok. Alışılmış devlet düzeninde 'bugün git yarın gel' algısı olduğu için bunu fırsat bilenler var. 30 yıldır kaçak binada oturanlar da 'evimiz bugün yıkılır yarın yıkılır' korkusuyla yaşadığı için istenen parayı gözden çıkarıyor" dedi.

YAPI KAYIT BELGESİ DIŞINDA ÜCRET ÖDEMEYİN

İslam Yıldırım, imar affından yararlanmak isteyenlerin hiçbir kuruma gitmeden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan masalardan bilgi alabileceğini hatırlattı. Sürecin e-devlet üzerinden hızla ilerlediğini kaydeden Yıldırım, "Aftan yararlanmak isteyenler, emlak rayiç değerine göre yapı kayıt belgesine 2 bin 500, 3 bin veya 4 bin lira verebilir. Ancak bunun dışında hiçbir bedel ödemelerine gerek yok. Bazı uyanıklar neredeyse bu kadar ücreti de vatandaştan talep edebiliyor. Vatandaşları bilgilendirelim. Belediyeler de daha duyarlı davranıp bilgi amaçlı masa kurulabilir. Çünkü vatandaş önce belediyeye gidiyor. İzmir Ticaret Odası 67'nci İnşaat Yapım ve Onarım Komitesi olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile irtibata geçip masa kurduk. Bu aftan yararlanmak isteyenler doğru bilgiyi bu masalardan edinebilir. Kimseye ücret ödemelerine gerek yok" diye konuştu.