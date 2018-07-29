‘Şehir havalimanı olacağız’

İstanbul Yeni Havalimanı
'nın açılış çalışmaları için geri sayım sürerken, Sabiha Gökçen
Havalimanı büyütme çalışmaları hız kazandı. 31 Temmuz
'da açılacak olan yeni terminal binasını ilk kez İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG
'nin CEO'su Ersel Göral
ile birlikte gezdik.
100 KİŞİLİK İSTİHDAM
İç Hatlar Terminali ek binasının, yaklaşık 26 milyon euroya mal olduğunu belirten Göral, "Mevcut terminalimizin kapasitesi yıllık 33 milyon yolcu. Yeni ek binamızın hizmete girmesiyle bu rakam 41 milyon yolcuya çıkacak" dedi. Mevcut terminalin büyüklüğünün 180 bin metrekare, yeni ek binanın ise 25 bin metrekare olduğunu vurgulayan Göral, halihazırda İSG'de 550 kişinin çalıştığını, yeni bina ile birlikte 100 kişiyi daha istihdam
edeceklerini kaydetti. İstanbul Yeni Havalimanı'nın kendilerini olumlu yönde etkileyeceğini dile getiren Göral, "Yeni Havalimanı'nın açılışı ile birlike Avrupa yakasının sahil kesimleriyle Boğaz hattında yaşayan vatandaşlarımız Sabiha Gökçen'i tercih edecek" ifadelerini kullandı.
STRATEJİK ORTAK ARIYORUZ
Yüzde
100 Malezya Havalimanları Holding iştiraki olduklarını ve halihazırda stratejik ortak arayışlarının devam ettiğini belirten Göral, "Yurtiçinden ve yurtdışından görüştüğümüz taliplilerimiz var. Ancak bu noktada grubumuzun çoğunluk hisseyi elinde tutmak düşüncesinde olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu sene içerisinde sürecin tamamlanacağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
2019'DA METRO BAĞLANACAK
2019'da Kadıköy-Kartal metrosunun, Pendik hattından Sabiha Gökçen'e bağlanacağını belirten Göral, "Vatandaşlar Sabiha Gökçen'den 40 dakikada Kadıköy'e, 50 dakikada ise Taksim'e ulaşabilecek. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sabiha Gökçen bağlantısının açılmasıyla birlikte özellikle Avrupa kıtasından terminalimize ulaşım çok kolaylaştı. Yüksek hızlı trenin de hizmete girmesiyle çevre illerle ulaşılabilirliğimiz artacak" dedi.