Türkiye dijitalde liste başında

Hayatımıza bitcoin ve diğer kripto paralarla giren blockchain teknolojisinde dünyanın en hızlı davrananı bankacılık oldu. Devrimsel olarak nitelenen blockchain teknolojisi ile bankalar
para transfer
inden kredi vermeye kadar birçok işlemi mevcut sisteme göre kat be kat hızlı hem de çok daha düşük maliyetle yapıyor. Dijitalleşme alanında en radikal adımları atanlardan ve satışlarının yüzde 40'ı artık dijitalden gelen Garanti Bankası'nın İspanyol sahibi BBVA
, şu ana kadar yaptıklarını ve gelecek planlarını SABAH'a anlattı. Sorularımızı yanıtlayan Blockchain Operasyonu'nun başındaki isim Alicia Santos, bu alanda dört yıldır çalışan bir isim. Kredi verme, para transferi, varant işlemleri ve ticaret finansmanı yaptıklarını belirten Santos, "BBVA olarak blockchain verimliliğini her zaman ölçümlüyoruz. Yüzde 50'ye varan oranlarda bir verimlilik sağlıyoruz" dedi. BBVA içinde Türkiye
'nin en üst seviyede dijitalleşen ülkelerden biri olduğunu belirten Santos, "Bir liste yapmak gerekirse en tepede Türkiye, Meksika
ve sonra Avrupa'nın geldiğini söyleyebilirim" dedi.
ÇOK YAKINDA TÜRKİYE'DE
?
BBVA çatısı altında blockchain programı ile çok yakın çalıştıklarını belirten Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer ise ilk ürünü çok yakın bir zamanda sunacaklarını belirtti. Santos da "Bence Türkiye'de ilk ürün varantlar olmaz. Daha fazla etkisi olacak bireysel ve kurumsal tarafta bir ürün olabilir" dedi. Santos, normalde haftalarca süren ve yoğun mesai gerektiren işlemlerin blockchain ile çok daha ucuza yapılabileceğini vurguladı.
İLK SENDİKASYON KREDİSİ GELİYOR
BANKANIN
yakın bir zamanda gerçekleştireceği bir diğer işlem ise sektördeki ilk 'sendikasyon kredisi
' olacak. Santos, "Altyapıyı hazırladık. Bir iki hafta içinde yapacağız. Üç veya dört banka olacak kredide" dedi. Repsol olarak 350 milyon euro kredi verdiklerini ve bu rakamın blockchain ile şu ana kadar yapılan en büyük işlem olduğunu belirten Santos, Meksika, İspanya
arasında bir ton balığı ihracatı işini yaptıklarını ve 2 hafta süren işlemin bir günde bitirilebildiğini söyledi.