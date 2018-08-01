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Bunları yaparsanız erken olabilirsiniz

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki köşesinde erken lik ile ilgili merak edilenleri kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 1.8.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 09:27
Bunları yaparsanız erken emekli olabilirsiniz

18 yaşından önce sigorta olanların yıl şartı geç başlıyor ancak yaşıtlarına göre erken lik imkanına kavuşuyorlar. 2000 sonrasında ise durum farklı Emeklilik hesapları yapılırken üç önemli veriye bakılıyor. Doğum tarihi yani yaş, sigortalı olarak geçen süre ve ödenen prim gün sayısı. İlk sigorta olunan tarih aslında emekli olunacak yaşı ve tarihi de belirliyor. Sigortalılık süresi ise kadın ve erkeğe göre değişiyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce işe giren kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigorta süresi geçmesi gerekiyor. Bu süre içinde çalışıyor olmak şart değil. İlk sigorta olunan tarihten bugüne geçen süreden oluşuyor.
9 Eylül 1999'dan sonra ise bu süre şartı kalkarken prim gün sayısı şartı yükseltildi.

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Bunları yaparsanız erken emekli olabilirsiniz
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