Emekli maaşına son dakika Ocak zammı haberi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi... Emekliye müjdeli haber ard arda gelmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda bin lira hesaba yatan ikramiyeler Kurban Bayramı'nda da yatacakken emekliye yapılacak Ocak zammı ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zamlarda her zaman en önemli rolü oynayan enflasyon bu Ocak zammında da önemli bir yere sahip. Özellike bu yaz emeklinin yüzü gülüyor. Önce Temmuz zammı daha sonra ise 2 bayram da verilen biner lira ikramiyelerin ardından Ocak zammı da konuşulmaya başlandı.

EMEKLİYE YAPILACAK ZAM NE KADAR OLACAK?

Yapılan tahminler neticesinde bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olacak ve SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yapılacak olan zam miktarı 3.87 olarak gerçekleşecek.