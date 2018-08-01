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maaşına Ocak mı haberi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

maaşına müjdesi haberi geldi! lı paraları hesabına yatan emekliler Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bin lira ikramiye alacaklar. Ocak ayı zamları ile ilgili ipuçlar gelmeye başladı. Enflasyon oranlarının tahminlerine göre emekliye yapılacak zam miktarları ufak ufak netleşmeye başladı. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye yapılacak en düşük zam miktarı ne kadar? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 1.8.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 10:02
Emekli maaşına son dakika Ocak zammı haberi! - En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

haberi... ye müjdeli haber ard arda gelmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda bin lira hesaba yatan ikramiyeler Kurban Bayramı'nda da yatacakken emekliye yapılacak Ocak mı ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zamlarda her zaman en önemli rolü oynayan enflasyon bu Ocak zammında da önemli bir yere sahip. Özellike bu yaz emeklinin yüzü gülüyor. Önce Temmuz zammı daha sonra ise 2 bayram da verilen biner lira ikramiyelerin ardından Ocak zammı da konuşulmaya başlandı.

EMEKLİYE YAPILACAK ZAM NE KADAR OLACAK?

Yapılan tahminler neticesinde bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olacak ve SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yapılacak olan zam miktarı 3.87 olarak gerçekleşecek.

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