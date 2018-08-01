Merkez Bankası’ndan tokat gibi cevap

Son dönemde, Türkiye'ye diz çöktürme operasyonunun ekonomik tetikçiliğini üstlenen kredi derecelendirme kuruluşlarının haksız eleştirileriyle karşı karşıya kalan bankacılık sektörüne, paranın patronu sahip çıktı. "Enflasyon
Raporu 2018-III"ün tanıtımında konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) Başkanı Murat Çetinkaya
, bankacılık sektörünün şokları karşılayabilecek ölçüde güçlü olduğunu söyledi.
Son yıllarda döviz kuru ve finansal maliyetlerdeki artışın reel sektör bilançolarını etkilediğini ve bunları diğer paydaşlarla yakından takip ettiklerini ifade eden Çetinkaya, özellikle proje finansmanı kredileriyle ilgili yeniden yapılandırmada bir miktar artış olduğunu söyledi.
YAPILANDIRMADA RİSK YOK
Taleplerin, nakit akışına dayalı yeniden kredi yapılandırması şeklinde gerçekleştiğini ifade eden Çetinkaya, "Bunun da dikkat çekici veya sinyal veren bir risk olmadığı kanaatindeyiz. Elbette paydaşlarla yakından takip ediyoruz. Finansal kesime de bunun doğrudan ve dolaylı etkileri olabilir. Bankacılık sektörünün hem likidite hem sermaye tamponlarının hem mevcut hem de olası şokları karşılayabilecek ölçüde güçlü olduğu kanaatindeyiz. Gelişmeleri sürekli takip ediyoruz ve stres senaryolarımız da sürekli gündemimizde" dedi.
ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Merkez Bankası enflasyon tahmininini 2018 için 8.4'ten 13.4'e yükseltirken, Başkan Murat Çetinkaya enflasyon tahminlerinden belirgin sapma olması halinde "tereddüt etmeden" ek sıkılaştırma yapılacağı sözü verdi. 2019 enflasyon tahmini de yüzde 6.5'ten 9.3'e çıkarıldı. Enflasyon 2020 sonunda yüzde 4.8 ile yüzde 8.6 aralığında orta noktası yüzde 6.7 olarak tahmin edildi.
PATATES VE SOĞAN RAPORDA
Öte yandan son dönemde hızlı fiyat artışları ile gündeme gelen patates ve soğan, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na da girdi. İki üründe üretici ve tükeci fiyat seviyeleri arasındaki makasın açıldığına dikkat çeken Merkez Bankası, "Bu ürünlerin depolanıp tedarik zincirine sokulması sürecinde zaman zaman piyasa aksaklıkları yaşanmaktadır" dedi.
İKTİSADİ FAALİYET DENGELENDİ
İkinci çeyreğe dair açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetin yavaşlayarak dengelenme sürecine girdiğini gösterdiğine dikkati çeken Çetinkaya, bu eğilimin istihdam ve işsizlik verilerine de yansımaya başladığını dile getirdi. Çetinkaya, "Yılın ikinci yarısında iktisadi faaliyetin dengelenmeye devam edeceğini öngörmekteyiz" dedi.