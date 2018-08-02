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Son dakika habr: Emekliye yapılacak Ocak zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bugünün son dakika habri emeklilere geldi! Ocak ayında yapılacak zam ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda bin liralık ikramiye alan emekliler aynı ikramiyeyi Kurban Bayramı'nda da alacaklar bunun dışında ise emeklilerin beklediği haber geldi. -Enflasyon oranlarına bağlı olarak Ocak ayında da yapılacak zam miktarları da netleşmeye başladı. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 2.8.2018 07:26 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 07:27
Son dakika haber: Emekliye yapılacak Ocak zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika habri... Emeklilerin Ocak ayında alacakları zam miktarı netleşmeye başladı. Temmuz ayında maaşlara yapılan zam ve iki bayramda alınan biner lira ikramiye sonucunda yüzleri gülen emekliler için Ocak zammı müjdesi haberleri de gelmeye başladı. Enflasyon oranlarına bağlı olarak alacağı zam miktarı netleşecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacaklar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz Temmuz'da maaşları yüzde 9.17 artışla 85.79 ile 410,93 arasında değişen emeklilerin şuandaki enflasyon oranlarına bağlı olarak 39.52 ile 189.32 arasında zam almaları bekleniyor.

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Son dakika haber: Emekliye yapılacak Ocak zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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