Son dakika haber: Emekliye yapılacak Ocak zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi... Emeklilerin Ocak ayında alacakları zam miktarı netleşmeye başladı. Temmuz ayında maaşlara yapılan zam ve iki bayramda alınan biner lira ikramiye sonucunda yüzleri gülen emekliler için Ocak zammı müjdesi haberleri de gelmeye başladı. Enflasyon oranlarına bağlı olarak alacağı zam miktarı netleşecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacaklar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz Temmuz'da maaşları yüzde 9.17 artışla 85.79 ile 410,93 arasında değişen emeklilerin şuandaki enflasyon oranlarına bağlı olarak 39.52 ile 189.32 arasında zam almaları bekleniyor.