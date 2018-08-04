İmar Barışı’na faiz indirimi desteği

İmar Barışı
düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank
ve Vakıfbank, Yapı Kayıt Belgesi
alacaklar için kredi faiz
oranlarında indirime gitti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, imar sorunlarının çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı ile imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınmasının sağlanacağı hatırlatıldı.
6 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Başvuru süreci 31 Ekim'de sona erecek İmar Barışı uygulamasından daha fazla vatandaşın faydalanmasını sağlamak amacıyla bakanlık ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın, Yapı Kayıt Belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gittiği bildirilen açıklamada, üç bankanın hazırladığı İmar Barışı Kredisi'nin 6 Ağustos'tan itibaren başvuru sahiplerinin kullanımına sunulacağı aktarıldı. Açıklamada, krediden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Ekim 2018 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapabilecekleri ifade edildi.
60 AYA FAİZ % 1.33
BAŞVURU sahiplerinin, İmar Barışı'na konu tahakkuk tutarları kadar finansman ihtiyaçlarını 60 aya kadar vade seçenekleriyle 1.33'den başlayan faiz oranlarıyla kredi alarak karşılayabileceği kaydedildi. Üç banka tarafından 60 ay vadeli kredilerde 20 bin liraya kadar aylık faiz oranı 1.33, 20 bin ile 100 bin lira arasında aylık faiz oranı 1.48, 100 bin lira ve üstünde ise aylık faiz oranı 1.65 olarak belirlendi