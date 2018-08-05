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ta devletten 1.7 milyarlık fedakârlık

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
Akaryakıtta devletten 1.7 milyarlık fedakârlık
sektöründe artan döviz ve petrol nedeniyle fiyatlarda baskı oluşması üzerine getirilen eşel mobil sistemi ile devlet 1.7 milyar liralık vergiden feragat etti. Bugün itibarı ile motorinde 31, benzinde 42, LPG otogazda ise litre başına 51 kuruşluk maliyet, kapsamında devlet tarafından karşılanırken, eşel mobil sistemi uygulanmasaydı 'da motorin 6.02, benzin 6.68, otogaz ise 4.00 liradan satılacaktı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı , akaryakıttaki artışların tüketiciye yansıtılmayarak ÖTV'den indirimle karşılanmasını sağlayan eşel mobil sisteminin başlangıcından bu yana devletin 1 milyar 750 milyon liralık vergiden feragat ettiğini söyledi.

HALK KORUNDU
EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, bu uygulamayla sosyal devlet prensibi çerçevesinde halkın fiyat artışlarına karşı korunduğunu belirtti. Aktaş, eşel mobil sisteminin bir başka etkisinin enflasyonda yaşanabilecek yükselişi önlemek olduğunu da vurguladı. Aktaş, "Mevcut uygulama yürürlüğe sokulmamış olsa akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde bozucu etkisi olacaktı" diye konuştu.
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Akaryakıtta devletten 1.7 milyarlık fedakârlık
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