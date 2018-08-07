İşsizlik maaşında koşul ortadan kalkıyor... O para alınabilecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan işsizlik ödeneğiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Yüz binlerce işsizin faydalandığı işsizlik maaşında başvuru şartları esnetiliyor. İşsizlik sigortası daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Daha önce son 120 gün devamsızlık yapanlara verilmeyen işsizlik maaşında bu koşul kaldırılıyor. Sürekli çalışma koşulu yerine iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak. Yeni düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirilenler de artık işsizlik ödeneği alabilecek.