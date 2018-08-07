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maaşında koşul ortadan kalkıyor... O para alınabilecek!

Başkan Erdoğan’ın “ ödeneğinde şartlar esnetiliyor” sözünün detayları ortaya çıktı. Son 120 gün devamsızlık yapanlara verilmeyen işsizlik maaşında bu koşul kaldırılıyor. Eksik gün bildiren de para alacak

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 10:46
İşsizlik maaşında koşul ortadan kalkıyor... O para alınabilecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan ödeneğiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Yüz binlerce işsizin faydalandığı işsizlik maaşında başvuru şartları esnetiliyor. İşsizlik sigortası daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Daha önce son 120 gün devamsızlık yapanlara verilmeyen işsizlik maaşında bu koşul kaldırılıyor. Sürekli çalışma koşulu yerine iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak. Yeni düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirilenler de artık işsizlik ödeneği alabilecek.

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İşsizlik maaşında koşul ortadan kalkıyor... O para alınabilecek!
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