Dolar bugün ne kadar? Güncel dolar fiyatları! (8 Ağustos dolar ve euro fiyatları)

Dolar ve euro ile ilgili aralıksız araştırmalar sürerken yurtdışından ülkemize uygulanmaya çalışılan yaptırımlar neticesinde artış sürüyor. Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasını istemeyen dış güçler dolar ve euro üzerinden kara propagandalarına devam ediyorlar. Yediden yetmişe her vatandaşların araştırmalarını sürdüğü dolar ile iligli son dakika bilgileri haberimizin içeriğiden ulabilirsiniz...

8 AĞUSTOS GÜNCEL DOLAR FİYATLARI

ALIŞ(TL) : 5,2540

SATIŞ(TL): 5,2595

8 AĞUSTOS GÜNCEL EURO FİYATLARI

ALIŞ(TL): 6,0932

SATIŞ(TL): 6,1090