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bugün ne kadar? Güncel dolar fiyaarı! (8 dolar ve euro fiyatları)

ve euro fiyaarı ne kadar? Dolar ile ilgili vatandaşların araştırmaları son hızıyla devam ederken ülkemize dışardan uygulanan yaptırımlar neticesinde dolardaki artış devam ediyor. Yatırımcıdan birikimcisine her kesimden her vatandaşın araştırmalarını sürdüğü dolar bugün ne kadar? 8 güncel dolar ve euro fiyaları neler? Dolar ve euro fiyatları ile ilgili tüm detaylar haberimizin içeriğinde...

Giriş Tarihi: 8.8.2018 07:27
Dolar bugün ne kadar? Güncel dolar fiyatları! (8 Ağustos dolar ve euro fiyatları)

ve euro ile ilgili aralıksız araştırmalar sürerken yurtdışından ülkemize uygulanmaya çalışılan yaptırımlar neticesinde artış sürüyor. 'nin büyüme ve kalkınmasını istemeyen dış güçler dolar ve euro üzerinden kara propagandalarına devam ediyorlar. Yediden yetmişe her vatandaşların araştırmalarını sürdüğü dolar ile iligli son dakika bilgileri haberimizin içeriğiden ulabilirsiniz...

8 AĞUSTOS GÜNCEL DOLAR FİYATLARI

ALIŞ() : 5,2540

(TL): 5,2595

8 AĞUSTOS GÜNCEL EURO FİYATLARI

ALIŞ(TL): 6,0932

SATIŞ(TL): 6,1090

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Dolar bugün ne kadar? Güncel dolar fiyatları! (8 Ağustos dolar ve euro fiyatları)
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