Seyyar börek tezgahından 4 milyon liralık yatırıma

Adana 'da sır gibi sakladığı tarifle hazırladığı su böreği nin satışını 21 yıldan bu yana seyyar tezgahta yapan Levent Tamtürk , ününün kentin sınırlarını aşmasıyla son bir yılda 6 ilde açtığı 16 şubede 80 kişiye istihdam sağlıyor - Kentte halen seyyar tezgahta satışını sürdüren Tamtürk, yaklaşık 4 milyon liralık yatırımla kurulacak yeni üretim tesisiyle farklı şehirlerde yeni şubeler açmayı hedefliyor - Levent Tamtürk: - "Açtığımız şubelerin yanı sıra kentimizde büyük bir üretim tesisi kurmak için de çalışmalara başladık. Yaklaşık 4 milyon liralık bir yatırım olacak. Türkiye'ye ve dünyanın çeşitli ülkelerine buradan börek göndermeyi hedefliyoruz. Allah izin verirse şube ve işçi sayımızı artırmayı amaçlıyoruz"

Adana'da özel tarifle hazırladığı su böreğinin satışını 21 yıldan bu yana seyyar tezgahta yapan Levent Tamtürk, ününün kentin sınırlarını aşmasıyla son bir yılda 6 ilde 16 şube açarak 80 kiAntalya imkanı sağladı.

Börekçiliğe 1968'de başlayan babasından öğrendiklerini geliştirerek kendine özgü bir tarifle ürününü hazırlayan 47 yaşındaki Levent Tamtürk'ün, her gün saat 03.30'da seyyar tezgahıyla yola düşerek başladığı ve sabah saatlerinde tükenen böreğinin ünü sosyal medya kullanıcıların da paylaşımları sayesinde arttı.

İl dışından da sürekli müşteri ağırlamaya başlayan Tamtürk, taleplerin artmasıyla Yüreğir ilçesindeki sanayi çarşısında kurduğu seyyar tezgah başında geçen 21 yılın ardından çeşitli kentlerde açtığı şubelerle de hizmet vermeye başladı.

Adana'da kendisini üne kavuşturan seyyar tezgahta satışlarına devam etmesine karşın İstanbul, İzmir, Denizli, Mersin ve Antalya gibi illerde 16 şube açan Tamtürk, böreğine artan talebi karşılamak için kurduğu ortaklıkla Adana'ya yaklaşık 4 milyon liralık yatırımla yeni üretim tesisi kurmak için kolları sıvadı.

Tamtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleği 16 yaşındayken babasından öğrendiğini, 21 yıl önce de kendi tezgahını açtığını anlattı.

Daha önce su böreği yapımında beyaz tuzsuz peynir kullanıldığını belirten Tamtürk, "Adana'da ilk defa kaşar peynirle su böreği üretimi yapan benim. Bu peynir özel olarak bir mandırada üretiliyor. Künefedeki gibi peynirin kopmadan uzaması, baklavadaki gibi hamurunun çıtır halde olması için uğraştım. Böylelikle şu anda ürettiğimiz su böreği ortaya çıktı. Su böreği üretiminde en iyisi olmaya çalıştım." diye konuştu.

Tamtürk, ürün çeşitlerini artırdığını dile getirerek, "Kaşar peynirli böreğin yanı sıra pastırmalı ve kıymalı börek üretimine de başladık. Kıymalı böreğimizi içli köftenin iç malzemesi, pastırmalıyı da kaşar peynirle harmanlayarak hazırlıyoruz. Bunlar da müşterilerimiz tarafından beğenildi. Kentimiz daha önce kebabıyla anılıyordu. Şimdi bizim ürettiğimiz su böreğiyle de anılıyor oldu. Bu da bizi gururlandırıyor. "ifadesini kullandı.

- 80 kişiye istihdam sağladı

Müşterilerinin sosyal medyada yaptığı olumlu paylaşımlarla çeşitli kentlerden de sipariş almaya başladığını önce bunu karşılayabilmek için kargoyla gönderdiğini ifade eden Tamtürk, talebin daha da artmasıyla yeni arayışlara yöneldiğini belirtti.

Kurduğu ortaklıklarla Adana'nın yanı sıra, İstanbul, İzmir, Denizli, Mersin ve Antalya gibi illerde 16 şube açtıklarını aktaran Tamtürk, bu şubelerde 80'e yakın kişiyi istihdam ettiklerini vurguladı.

Tamtürk, yıllarca yalnız çalıştığını dile getirerek, "Açtığımız şubelerin yanı sıra kentimizde büyük bir üretim tesisi kurmak için de çalışmalara başladık. Yaklaşık 4 milyon liralık bir yatırım olacak. Türkiye'ye ve dünyanın çeşitli ülkelerine buradan börek göndermeyi hedefliyoruz. Allah izin verirse şube ve işçi sayımızı artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

- Tatil için Antalya'ya giderken börek için yolunu değiştirdi

Müşterilerden Ferhun Eyerci de Kahramanmaraş'tan ailesiyle Antalya'da tatil yapmak için yola çıktığını belirterek, daha sonra börek yemek için yollarını değiştirip Adana'ya uğradıklarını belirtti.

Tezgah önünde oluşan kuyruğun kendisini şaşırttığını aktaran Eyerci, şöyle konuştu:

"Burada birçok lüks mekandakinden daha samimi bir ortam var. Herkes kardeş, arkadaş gibi. Burada birinin çayı bittiğinde diğerinden istiyor, siz yanınızdakinin böreğinden, o sizin böreğinizden alıp tadabiliyor. Bankalardaki gibi sıra numarası alıp bekliyorsunuz. Daha sonra sıranız gelince böreğinizi alıyorsunuz. Araya tanıdık katarak önce alma gibi bir durum yok. Sırası gelen böreğini alıyor. Biraz bekliyorsunuz ama beklediğinize değiyor. Bu böreği denemeyenlere tavsiye ediyorum."

Ayşe Eyerci de "Böreğin tadı gayet leziz. Burada samimi bir ortam var. Biraz bekledik ama buna değdi." ifadesini kullandı.

Müşterilerden Mehmet Yılmaz ise sabah erken saatte satışına başlanan böreğin öğle saatlerine doğru bittiğini, alabilmek için elinde sıra numarasıyla beklediğini söyledi.