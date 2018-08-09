Dijital sanayinin yol haritası hazır

Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yol haritası belli oluyor. Buna göre Dijital Türkiye Yol Haritası kapsamında tespit edilen teknoparklardaki 213 firmanın yürüttüğü 322 dijital teknoloji projesine kapsamlı destek gelecek. Özenle seçilen bu projeler içinde yapay zekâ ile 94, büyük veri ve ileri analitikle 70, artırılmış/sanal gerçeklikle 62 ve bulut bilişim ile de 46 firma ilgileniyor.
OTOMASYON ARTACAK
Türkiye'ye kaldıraç etkisi yapacak bu projeler beraberinde kendi ekosistemini de oluşturacak. Dijital Türkiye Yol Haritası'nda yer alan verilere göre Türkiye sanayisinin olgunluk seviyesi Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında seyrederken, endüstriyel robotların kullanımı, otomasyon sisteminin bulunması gibi unsurların istenen düzeyde olmadığı gözleniyor. Bu da Dijital Ofis
'in yeni gündem maddelerinden biri olacak. Farkındalığı en yüksek sektörler bilgisayar, elektronik, optik ürünler, yazılım ve malzeme olurken, imalat sanayisi işletmelerinin yüzde 81'i devletin dijital dönüşüm yolundaki yatırımları desteklemesi gerektiğini düşünüyor.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 Günlük İcraat Programı
'nın açıklanmasıyla sanayi ve teknoloji projelerinde de yeni bir süreç başladı. Yapılan planlama çerçevesinde, 100 günlük süreçte Ar-Ge merkezlerinin sayısı yüzde 9 artırılarak 952'den bine, tasarım merkezlerinin sayısı yüzde 8 artırılarak 234'ten 275'e çıkarılacak. Yatırımcılara yatırım teşvik belgesi verilmesiyle ilgili tüm işlemler elektronik ortamda sağlanacak, kullanıcılar E-TUYS kapsamında firmalar adına yetkilendirilecek. Bilim İnsanlarının Yurda Dönüş Seferberliği Programı ilan edilecek. 500 "Sanayi Doktora Programı" öğrencisi desteklenecek. Bu dönemde, "Türkiye Uzay Ajansı"na ilişkin süreç de hızlanacak. Ajansın kuruluşuna yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanacak.
YERLİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ HEDEFİ
Yerli teknoloji geliştirme projelerine ilişkin, Türksat 6A, İMECE ve MİYEG projelerinin ön tasarım ve kritik tasarım aşamaları tamamlanacak. Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezi'nin (OPMER) açılışı yapılacak. Milli Termik Santral Kükürt Arıtma Sisteminin Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi (MİLKAS) Projesi ile yerli ve milli baca gazı arıtma sistemi kuruluş aşamasına getirilecek. Medikal Metroloji Araştırma Laboratuvarı kurulumu tamamlanıp test, ölçüm ve doğrulama hizmetleri sunulmaya başlanacak.