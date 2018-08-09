Milyonlarca çalışana ış güvenliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın her fırsatta gerekli tedbirlerin alınması konusunda patronları uyardığı iş sağlığı ve güvenliğinde önemli adımlar atılıyor. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmaların etkinliğini artırmak için Sanal Gerçeklik
Merkezi kuruluyor. Ölüm, iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası olmayan, 10'dan fazla çalışanı bulunan çok tehlikeli işyerlerine teşvik uygulaması başlatılacak. İşyerlerinde psikolojik taciz veri tabanı oluşturulacak.
KAZASIZA TEŞVIK VAR
Hükümet, evrensel standartlarda ve uluslararası taahhütlere uygun kaliteli ve güvenceli çalışma hayatı için yol haritasını hazırladı. Yeni dönemde çalışma hayatının sosyal, fiziki ve psikolojik boyutları incelemeye alınacak. Sektörel uzmanlık uygulamasına geçilerek nitelikli iş sağlığı güvenliği hizmeti üretilecek. Bu amaçla, sektörel ve bölgesel risk analizleri yapılarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi sağlanacak. Ölümle veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası olmayan, 10'dan fazla çalışanı bulunan çok tehlikeli işyerlerine teşvik uygulaması başlatılıyor. Kurulacak sanal gerçeklik merkeziyle iş kazaları, meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmaların etkinliği artırılacak. Toplumun tüm kesimlerinde güvenlik kültürü yaygınlaştırılacak.
1 MİLYON İŞVERENE EĞİTİM VERİLDİ
AZ tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla 1 milyon 50 bin işveren eğitildi. Beş yıl önce yaklaşık 29 bin olan iş güvenliği
uzman sayısı bu yıl 110 bini geçti. 9 bin 652 olan işyeri hekimi sayısı yüzde 34 bine 508'e, bir milyon olan ortak sağlık ve güvenlik birimi sayısı 2 milyon 518'e yükseldi. 2002'de yüzde 1.4 olan iş kazası oranı 2017'de yüzde 0.96 oldu.
İşyerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Eylem Planı (2018-2020) kapsamında psikolojik taciz veri tabanı oluşturma ve farkındalık artırma faaliyetleri yürütülecek. Madencilik faaliyetlerinde iş güvenliği kültürünün oluşturulması amacıyla Maden Güvenlik Kurumu kurulacak.