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Allianz 8 yılda 42 bin çocuğa ulaşacak

Giriş Tarihi: 10.8.2018
, kurumsal sosyal sorumluluk programı 'Allianz Motto Hareket'i başlattı. 7-12 yaş grubu çocukları kapsayan proje, çocuklara yönelik sınıf içi ve dışı eğitim modülleri ile saha etkinliklerini içeriyor. Çalışanlarını ve 4000 acentelerini de gönüllü olarak programa dahil edeceklerini belirten Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan Coqui, programla çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlayacaklarını söyledi. Coqui, 8 yılın sonunda 7 bölgede, 3 STK ve 105 Yatılı Bölge Okulu'nda 42 bin çocuğa ve 41 bin 550 aileye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
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