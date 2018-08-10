Markalı ihracatçılar birliği kuruyorlar

5.5 liraya
dayanan dolar ve 6 lirayı aşan euro karşısında yeni çözüm arayışına giren perakende sektörü, kurun ateşini ihracat
la söndürecek. Özellikle markalı ihracat konusuna odaklanmak istediklerini dile getiren Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel
, "Kurun karanlık yüzü yerine aydınlık yüzüne bakıp markalı ihracata odaklanmak gerekiyor. Yurtdışı pazarlar için çalışmak gerekiyor. 'Markalı İhracatçılar Birliği' kurulsun istiyoruz. Katma değer üreten, yurtdışı pazarda Türkiye'nin yüz akı olanlara daha fazla destek verilmesi için böyle bir çalışma yapmaya başladık" dedi. Çalışmalarla ilgili gerekli bilgiyi ilgili kurumlara da ilettiklerinin altını çizen Öncel, tüm markaların dış pazarlara açılması gerektiğini vurguladı. Öncel, bu şekilde hem sektörün hem de ülkenin kazanacağını kaydetti. İNDİRİM İSTEMEKTEN YORULDUK AVM
'lerde euroyla kiranın markaları gelinen noktada her zamankinden daha fazla etkilediğini dile getiren Öncel, "Hâlâ günlük kurdan fatura kesip gönderen AVM'ler var ve bunlar toplam AVM'lerin üçte birini oluşturuyor. Markalar da artık indirim istemekten yoruldu. Kur bugün 10 lira olsa 10 liradan fatura kesecek AVM'ler var" dedi. Öncel, kirada indirim ya da kur sabitlemesi yapan AVM'lerde euronun 3.80 ila 5 lira arasında değiştiğini kaydetti. MARKALARA KURA KARŞI 3 TAVSİYE
Derneğe üye markalara kura karşı 3 maddeden oluşan önlem tavsiyesi e-postasını geçtiklerini dile getiren Öncel, şöyle konuştu: "Markalara şu tavsiyeleri veriyoruz: Döviz gelirin yoksa dövizle kiralama yapma, kolay çıkış sağlamayacağın hiçbir sözleşmeyi imzalama, kiraciro oranını çok iyi belirle, mevcut sözleşmedeki oranlara göre sözleşme imzalama." ABD YAPTIRIMLARI İHRACATIMIZI ETKİLEMEDİ
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, "ABD yaptırımları sektör ihtracatını etkilemedi. 6 ayda ABD'ye ihracatımız yüzde 5.3 arttı. Sektör ihracat odaklı olduğu için kurun pozitif etkisinden yararlandık" dedi. Son 6 ayda üst üste ihracat rekorları kırdıklarını dile getiren Öksüz, "Bu dönemi ihracatı artırıp yeni dış pazarlar bularak atlatacağız" ifadelerini kullandı. Güvenlik ve işsizlik sorunu olan doğu illerinde fabrika ve atölye açmaya talip olduklarını dile getiren Öksüz, "Teşvikli bölgelere fabrika kuruyoruz ama en büyük sıkıntımız işgücü. Bu projeyle hem nitelikli eleman ihtiyacımızı karşılayacağız hem de yeni iş sahaları açacağız" dedi.