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’ya acil eylem planı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ’daki felaketinin yaralarını en kısa sürede saracaklarını belirterek, “Acil eylem planı hazırlıyoruz” dedi

SELÇUK ADIGÜZEL Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
Ordu’ya acil eylem planı geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'daki felaketinin yaralarını en kısa sürede saracaklarını söyledi. , "Derelerin ıslahının, kesitlerinin yeniden tartışılarak incelenmesi lazım. Biz de bir stratejik eylem planı hazırlayacağız" dedi. Kurum, şunları kaydetti: "Biz güçlü devletiz, en kısa zamanda üstesinden geliriz ama tabii bunları en az hasarla atlatmaya yönelik bir çalışma yapılması ihtiyacı çıkıyor." Bakan Kurum yeni dönemde hayata geçirecekleri dev projelerle ilgili de, "Birinci eylemimiz 42 kilometre uzunluğunda projesi. Kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu 4 katı geçmeyen içinde fuar, üniversite alanlarının sosyal donatı alanının olacağı modern iki şehir kurma arzusundayız" diye konuştu.

DÖNÜŞÜM HIZLANACAK
Bakan Kurum'un açıkladığı 'ye katma değer katacak projelerden öne çıkanlar şöyle:
Kanal 38 bin hektarlık bir alan üzerine kurulacak.
43 km üzerinde uzunluğunda olacak.
'den başlayıp İstanbul Yeni Havalimanı'nda bitecek.
Kanalın her iki tarafında yeni yaşam alanları kurulacak.
İmar Barışı'nda başvuru 3 milyon 800 bin müracaat oldu, toplanan bedel 1 milyar 350 milyon lirayı aştı.
İlk 100 gün içinde 23 bölgede; 17 bin konut ve işyeri tamamlanacak, 16 bin konut ve işyerinin temelini atılacak.
100 günde 5 adet Millet Bahçesi açılacak.
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Ordu’ya acil eylem planı geliyor
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