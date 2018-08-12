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fiyatları 7 bin liradan başlıyor - 2018

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, " fiyatları 7 bin liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar çıkıyor." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018 14:57
Büyükbaş kurbanlık fiyatları 7 bin liradan başlıyor - Kurbanlık fiyatları 2018

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan varlığıyla ilgili bir sorun olmadığını söyledi. Kurbanlık alırken tüyü düzgün, gözleri parlak ve iki yaşını doldurmuş hayvanların tercih edilmesi gerektiğini anlatan Tunç, kurbanlıkların bütün uzuvlarının yerinde olması gerektiğini belirtti.

Bu sene üreticilerin, kurbanlık satışlarından kazanç elde etmediğini savunan Tunç, " geçen seneki fiyatlarla aşağı yukarı aynı. Üretici bu sene girdi maliyetlerinin altında ezilmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Tunç, "Büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatları 7 bin liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar ulaşıyor." diye konuştu.

Hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu duruma değinen Tunç, şunları kaydetti:

"Ciddi anlamda bir karkas ithalatı var. Ayrıca bizim üretimimiz de artıyor. Doğu'da terörün bitmesiyle meraları çok iyi kullanmaya başladık ve üretimimiz arttı. Bu da fiyatları etkiliyor. Üretici şu an sıkıntıda. Satan bir daha yerine hayvan koyamıyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) piyasanın dengesini iyi kurmalı. Planlamayı doğru yapar ve doğru yönlendirirse üretimimiz katlanarak artar ama bunu yaparken üreticinin yarınlarını da görmesi lazım."

Tunç, ESK'nın elde kalan kurbanlıkları alırken düşük fiyat açıkladığını ileri sürerek, üreticilerin düşük fiyatlarla hayvanlarını satmayacağını söyledi.

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Büyükbaş kurbanlık fiyatları 7 bin liradan başlıyor - Kurbanlık fiyatları 2018
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