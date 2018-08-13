HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > ABD tehdidine karşı ‘turizm’ kalkanı

ABD tehdidine karşı ‘’ kalkanı

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
ABD tehdidine karşı ‘turizm’ kalkanı
Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik tehditlerine karşı , , ve arasında iş birliği başlıyor. Yılın ikinci yarısında Rusya'dan Türkiye'ye 6 milyon gelmesi beklenirken, Çin ve İran'dan gelen turist sayısı ise ikiye katlanacak. Böylece 2018 yılı içerisinde Rusya, Çin ve İran'dan gelen turist sayısı 12 milyonu bulurken, Türk turizmine 10 milyar dolarlık katkı sağlanacak. Çin'de 2018 yılının 'Türkiye Yılı' olarak kutlanmasını değerlendiren , önümüzdeki yıl Çin'den gelecek en az 2 milyon turisti Türkiye'de ağırlamayı hedefliyor. Bununla birlikte 2019'da 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefine ulaşmayı isteyen Turizm Bakanlığı turist sayısının artırılması için düğmeye bastı. İlk etapta tatil yörelerindeki otellerin kaliteleri artırılacak. Gastronomi alanında Türk mutfağının zengin yemek çeşitleri turistlere sunulacak. Turizmde ürün çeşitliliği artırılarak kültür, sağlık, spor ve kış turizmi için tatil paketleri hazırlanacak. Turizm paketleri Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm değerlerini içerecek şekilde genişletilecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Bu bayram, ihtiyaçlarınızı dert etmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD tehdidine karşı ‘turizm’ kalkanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN