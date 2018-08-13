ABD tehdidine karşı ‘turizm’ kalkanı

Amerika
Birleşik Devletleri'nin ekonomik tehditlerine karşı Rusya
, Çin
, İran
ve Türkiye
arasında turizm
iş birliği başlıyor. Yılın ikinci yarısında Rusya'dan Türkiye'ye 6 milyon turist
gelmesi beklenirken, Çin ve İran'dan gelen turist sayısı ise ikiye katlanacak. Böylece 2018 yılı içerisinde Rusya, Çin ve İran'dan gelen turist sayısı 12 milyonu bulurken, Türk turizmine 10 milyar dolarlık katkı sağlanacak. Çin'de 2018 yılının 'Türkiye Yılı' olarak kutlanmasını değerlendiren Turizm Bakanlığı
, önümüzdeki yıl Çin'den gelecek en az 2 milyon turisti Türkiye'de ağırlamayı hedefliyor. Bununla birlikte 2019'da 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefine ulaşmayı isteyen Turizm Bakanlığı turist sayısının artırılması için düğmeye bastı. İlk etapta tatil yörelerindeki otellerin kaliteleri artırılacak. Gastronomi alanında Türk mutfağının zengin yemek çeşitleri turistlere sunulacak. Turizmde ürün çeşitliliği artırılarak kültür, sağlık, spor ve kış turizmi için tatil paketleri hazırlanacak. Turizm paketleri Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm değerlerini içerecek şekilde genişletilecek.