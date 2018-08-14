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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İnşaatlarda ABD menşeili malzemeler kullanılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemesi kullanılmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapılacak. Bu kampanyanın ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacak" dedi.

Giriş Tarihi: 14.8.2018 17:21 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 17:22
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İnşaatlarda ABD menşeili malzemeler kullanılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık tarafından inşa edilecek yapılarda, ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını bildirdi.

ABD MENŞELİ İNŞAAT MALZEMELERİ KULLANILMAYACAK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dolarda görülen spekülatif hareketlere karşı bir adımın da Çevre ve geldiği vurgulandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı.

Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirten , "Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz'da 'nün hain darbe girişiminin ardından, vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler. Bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, "Gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapılacak. Bu kampanyanın ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacak." ifadesini kullandı. Açıklamada, Bakan Kurum'un gelecek günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği kaydedildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İnşaatlarda ABD menşeili malzemeler kullanılmayacak
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