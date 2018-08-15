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Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor, Resmen yürürlüğe girdi! i...

Bazı şartlara göre ların inde tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşmayacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 10:08
Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor, Resmen yürürlüğe girdi! Kredi işlemleri...

ların ine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. BDDK tarafınca yapılan düzenlemeye göre tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşmayacak.

"YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA AYNI VADELER UYGULANACAK"

Yönetmeliğe göre konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22 Kasım 2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684'üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşmayacak. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.

Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! 270 saati aşamaz...

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Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor, Resmen yürürlüğe girdi! Kredi işlemleri...
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