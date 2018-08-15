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: 'dan dövize yeni hamle

haberi... SWAP işlemlerine özkaynak sınırı yüzde 50'den yüzde 25'e çekildi...

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 10:20
Son dakika: BDDK'dan dövize yeni hamle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () swap işlemlerde özkaynak sınırının yüzde 50'den yüzde 25'e çekildiğini duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı lira olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25'ini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır."

Döviz kurunu sabitlediler

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Son dakika: BDDK'dan dövize yeni hamle
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