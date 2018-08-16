4 bin yatırımcı sıraya girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün uluslararası yatırımcılarla yapacağı telekonferans için yatırımcılar sıraya girdi. Yatırımcı zirvesine 750 ila 1.000 arasında katılım olması beklenirken, kayıt yaptıranların sayısı 3 bin 783 kişiye ulaştı. Dün gün boyu telekonferansa katılmak için ABD, Avrupa ve Ortadoğu ağırlıklı olmak üzere yatırımcılardan talep yağdı. Bakan Albayrak, toplantıda ekonomideki gelişmeleri ve yeni ekonomi modelini anlatacak.



MAKRO VERİLER GÜÇLÜ

Zirve öncesinde makro ekonomik göstergeler de Bakan Albayrak'ın elini güçlendiriyor. Mayısta işsizlik tek haneye indi. Bütçe 1.1 milyar TL fazla verdi. Konut satışları da zirve yaptı.



Türkiye saatiyle 16.00'da yapılacak yatırımcı zirvesini Citi'nin gelişmekte olan ülke başekonomisti David Lubin yönetecek. Telekonferansı, Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC düzenliyor.

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KONUTTA TEMMUZ REKORU: 124 BİN

Kredi faiz oranları zirve yapmasına rağmen temmuzda vatandaşlar ekonomiye olan güvenle rekor konut alımı yaptı. Yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Ülke genelinde 123 bin 878 kişi ev aldı. TÜİK verilerine göre, temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 3.6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6.9 artış gösterdi.

Temmuzda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.2 azalarak 30 bin 405'e geriledi. Peşin ya da şirket içi vadelendirme gibi bankasız satışlarda yaşanan artış da dikkat çekti. Banka kredisiz satışlar yıllık bazda yüzde 20.9 artarak 93 bin 473 olarak belirlendi. Bu da vatandaşın yüksek konut kredi faizine karşı şirketlerin sunduğu kampanyalara yöneldiğini gösterdi. Öte yandan ilk defa satılan konut sayısı yüzde 6.8, ikinci el konut satışları ise yüzde 7 arttı.



YABANCI REKOR KIRDI

Yabancıya konut satışı geçen yıla göre yüzde 65.6 artarak 2 bin 858 oldu. Ocak-temmuz döneminde yüzde 29.6'lık artış yaşandı. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Vatandaşımız konut fiyatlarının cazip olduğunun farkında. Vatandaş doları bozdurup ev aldı, yabancı yatırımcı da eve yöneldi" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı, inşaat sektörünü hareketlendirecek düşük faizli kampanya ise 27 Ağustos'ta başlıyor. Faizler 0.98'e çekilecek. Seda TABAK

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BÜTÇE TEMMUZDA FAZLA VERDİ

Haziranda yapılan seçime rağmen mali disiplinden çok fazla taviz vermeyerek kamu maliyesindeki sağlam duruşunu koruyan Türkiye, temmuzda bütçe fazlası verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe uygulama sonuçlarına göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yıla göre yüzde 17.9 artarak 61.8 milyar TL, giderler ise yüzde 17.8 yükselerek 60.7 milyar TL oldu.

7 ayda bütçe gelirleri geçen yıla göre yüzde 18.1 artışla 415.4 milyara, bütçe giderleri de yüzde 22.5 yükselişle 460.4 milyar liraya çıktı. Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 1.1 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde de 45 milyar lira açık verdi. Geçen ay 9 milyar 272 milyon lira faiz dışı fazla verildi.



TAHSİLAT ARTTI

İlk 7 ayda vergi gelirleri ise yüzde 19.5 artışla 349 milyar 181 milyon lira oldu. Vergi türleri itibarıyla ocaktemmuz dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, en çok tahsilat artışı banka ve sigorta muameleleri vergisi, ithalde alınan KDV ve kurumlar vergisinde oldu.

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İŞSİZLİK YİNE TEK HANE

Dolar kuru üzerinden yapılan ekonomik kuşatma operasyonuna karşı, ilgili kurumların aldığı tedbirlerle dimdik ayakta duran Türkiye, istihdam yaratmayı sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre mayısta işsizlik, geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan azalarak yüzde 9.7'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 89 bin kişi azalışla 3 milyon 136 bin kişi olarak kayıtlara geçti.



GENÇ İŞSİZLİK AZALDI

Mayısta tarım dışı işsizlik oranı da 0.6 puanlık azalışla yüzde 11.6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2 puanlık azalışla yüzde 17.8'e geriledi.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 29 milyon 138 bin kişiye, istihdam oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 48.1'e yükseldi. İşgücü, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 561 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 53.3'e ulaştı. Erkeklerde işgücüne katılma oranı değişmedi ancak kadınlarda 0.5 puanlık artış oldu.