Konut stokuna fon çözümü

Hükümet, gayrimenkul sektörünün yeniden şaha kalkması için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la görüşen gayrimenkul sektörü temsilcilerinin taleplerinin karşılanması için bakanlıklar düğmeye bastı. Edinilen bilgilere göre iki bakanlık, KONUTDER
, GYODER
ve İNDER
başkanlarından devam eden projelerdeki stok rakamlarını ve bunların parasal değerini istedi. Üç dernek daha önce hazırladıkları raporu detaylandırarak iki bakanlığa ulaştırdı. Bakanlıkların bu çalışmayla sektöre nakit akışı sağlamayı amaçladıkları öğrenildi. Edinilen bilgilere göre bakanlıkların yapacakları inceleme sonucunda her firmanın stoklarından bir bölümünün yer aldığı bir varlık havuzunun oluşturulması gündemde. Çalışmaların 17 yıl sonra aktif hale getirilen Emlak
Bankası üzerinden yapılması bekleniyor. Bankanın
önderliğinde gayrimenkul fonunun kurulması, konut stokundan bir kısmın buraya devredilmesi gayrimenkullerin satışına dayalı yurtdışı ve yurtiçi tahvil ya da menkul enstrümanlar ile satılarak, stokların eritilmesi de sektörün talepleri arasındaydı. TOPLAM 800 BIN STOK VAR Türkiye
genelinde halen 200 bini İstanbul
'da olmak üzere 800 bin civarında bitmiş ve devam eden konut stoku var. Bunun 60 bini değeri 70 milyar lirayı bulan markalı konut projelerinden oluşuyor. 1.5 yıl içinde bitecek 1 milyon da konut var. Sektörün yıllık 1. el satışı ise 650 binler seviyesinde. DEV KAMPANYA 27 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Gayrımenkul sektörü temsilcileri 27 Ağustos'ta yeni bir kampanya atağına başlıyor. Kampanya kapsamında konut kredisi faizleri yüzde 2'yi aşan seviyelerden, yeniden 120 ay vadede yüzde 0.98'e indirilecek. En az bir ay sürmesi hedeflenen kampanyada peşinat oranı da yüzde 10'a çekilecek. KİPTAŞ ve Emlak Konut GYO projeleri başta olmak üzere, GYODER, KONUTDER ve İNDER üyelerinin projeleri yer alacak. Kampanya için bir kamu spotu da hazırlanıyor