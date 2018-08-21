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Vergi mükelleflerine bayram kolaylığı

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Vergi mükelleflerine bayram kolaylığı
Hazine ve Maliye Bakanı , 27 Ağustos'a kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28 Ağustos'a uzatılacağını bildirdi. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır" ifadesini kullandı.
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Vergi mükelleflerine bayram kolaylığı
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