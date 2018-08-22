Gençler ‘devlet’ mutfağında yetişecek

Kamuda emekliliği artırmak adına yüzde 50'ye varan teşvik için çalışmalar sürerken gençler
in devlet kurumlarına katılımı artacak. Gençlerin karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, eğitimden istihdam
a kadar her alanda aktif rol almaları sağlanacak. Devlet kadrolarında görev almak isteyen gençler lisan eğitimine devam ederken kamu kadrolarında ihtisas alanlarına göre açılacak "Genç Yönetici Yetiştirme" programlarıyla işi mutfağında öğrenecek. Yaklaşık 380 bin genç nitelikli işgücü programına alınırken, 10 bin genç yetenek küresel arenada boy gösterecek nitelikte uzman olarak yetiştirilecek.
Kamuda ilgili kurumlar bünyesinde lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans
ve doktora öğrenci ve mezunlarını kapsayacak mesleki gençlik veri tabanı kurulacak. Veri tabanının hem kamu hem de kurulacak ortak özel sektör personel bilgi sistemi altyapısı ile bağlantılı olması sağlanacak.
Girişimcilik ruhuna sahip gençlere sağlanan maddi yardımların başvuru koşulları kolaylaşacak. Finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlarla genç girişimcilik teşvik edilecek. Nitelikli istihdam imkânları sağlanırken, kariyer planlamalarına katkı verilecek. NİTELİKLİ EĞİTİM
Başarı kriterlerini sağlayan 10 bin lisans öğrencisi, bin yüksek lisans öğrencisi, 500 doktora öğrencisi, 100 doktora mezunu yurtdışına bir üst kademe eğitimine gönderilecek. Eğitimin ardından nitelikli insan gücüne katkı sunmaları adına yurtiçinde istihdamları sağlanacak. İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜRÜLECEK
Genç işsizlik kalıcı şekilde düşürülecek, gençler için kariyer merkezleri kurularak kariyer planlamasına yardımcı olunacak. Üniversitede okuyan gençlerin sosyal programlara dahil olmaları sağlanarak eğitimleri süresinde istihdama ilk adımlarını atmaları kolaylaştırılacak. Mezuniyetlerinin akabinde, özellikle devlet kadrolarında görev almak isteyen gençler Genç Yönetici Yetiştirme programına alınacak. Gençlerin ve işverenlerin birbirlerini daha rahat bulması sağlanacak. ESNEK ÇALIŞMA KOŞULLARI SUNULUYOR
Gençlere kamu kurumlarında da esnek çalışma
koşulları sunulacak. Özellikle profesyonel iş yaşamlarını sürdürürken eğitimlerini de devam ettiren gençlerimize yönelik, bürokratik açıdan gerekli tüm sosyal ve mali hak desteklemeleri yapılacak. Belediyeler bünyesinde yer alan gençlik merkezleri daha aktif çalışacak, eğitsel, sosyal ve sportif faaliyetler ücretiz olarak gençlere hizmet sunacak.