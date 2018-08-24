Arabuluculukla 123 bin uyuşmazlık çözüldü

İşçi-işveren uyuşmazlığında 1 Ocak itibarıyla zorunlu hale getirilen arabuluculuk
uygulamasında, bugüne kadar 123 bin 749 uyuşmazlık
anlaşmayla sonuçlandı. İş Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girmesinin ardından işçiyle işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen arabuluculuk, 1 Ocak'ta uygulamaya konuldu. Başvurular, adliyelerde kurulan arabuluculuk bürolarına, büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlüklerine ücretsiz yapıldı. Uygulama kapsamında bugüne kadar 204 bin 273 iş uyuşmazlığı arabuluculara taşındı. Arabuluculuk sürecini başlatmakla görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı. Arabulucuya giden 123 bin 749 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüme kavuşturuldu.
Görüşmeler sonrasında çok sayıda işçi tazminatına kavuştu, işten çıkarılan bazı kişiler de işe iade edildi. İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar en fazla 4 günde anlaştı. Uyuşmazlıklardan 62 bin 56'sında ise işçi ve işveren anlaşamadı. 18 bin 468 iş uyuşmazlığında ise arabuluculuk görüşme ve işlemleri sürüyor.