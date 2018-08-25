Kanal İstanbul geçişine teşvik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 2011 yılında açıkladığı ve 100 Günlük Eylem Planı
'nda da yer alan Kanal İstanbul
'a yönelik çalışmalar devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin, gemi geçişlerini cazip hale getirecek alternatifler üzerinde çalışma yürüttüğü öğrenildi. Buna göre, Kanal İstanbul
'dan geçişleri teşvik etmek amacıyla şu anda İstanbul Boğazı
'ndan geçerek Türk kıyılarına yanaşacak gemilere tanınan demirde bekleme süresi için alınan ücretler ile verilen kılavuzluk hizmetlerinin ücretleri düşürülecek. Bu uygulamada öncelik ağır yük taşıyan gemiler ile tehlikeli madde taşıyan gemilere verilecek.
Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kanal İstanbul konusunda ÇED ve etüt projesine yönelik çalışmalarda sona gelinirken, gemilerin Boğaz'dan geçişini teşvik için de yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Mevcutta Türk boğazlarından geçen gemilerin yaklaşık yüzde 60'ı yabancı limandan yabancı limana giderken uğraksız geçiş yapıyor. Gemilerin yüzde 40'ı ise yabancı limandan Türk limanına veya Türk limanından yabancı limana sefer yapan gemilerden oluşuyor. Bu durumda da gemiler için bir demirde bekleme süresi zorunluluğu bulunuyor ve bundan ücret alınıyor. Ayrıca boğazlardan geçen gemilere kılavuzluk hizmeti de verilerek bir ücret alınıyor. BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNUM YAPILACAK
Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ilk 100 günlük eylem planının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul için 1/100 bin ölçekli planların hazırlığına başlarken, ihale hazırlıkları hızlandırıldı. Çalışmalar neticesinde yakın zamanda proje paydaşları Başkan Erdoğan'a sunum yapacak. Kanal derinliği yaklaşık 25 metre olarak planlanırken, 275 metre boyunda ve 48 metre genişliğindeki akaryakıt tankerinin azami 145 bin DWT yük taşıması öngörülüyor. TRAFİK AZALTILACAK
Bu uygulama ile İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini de azaltmayı hedefleyen bakanlık, Kanal İstanbul'dan geçişleri daha da cazip hale getirecek. Kanaldan günde 150-160 geminin geçmesi planlanırken yıllık geçen gemi sayısının ise 50 bini aşacağı hesaplanıyor.