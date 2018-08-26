Sanayide şahlanma dönemi

Türkiye
'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırılara karşı koyması ve bu süreçten güçlenerek çıkması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Geçtiğimiz günlerde 16 maddelik "Sanayiciye Destek" paketini açıklayan Bakanlığın gündeminde Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması noktasında hayati önem taşıyan sanayinin teknolojik dönüşümü ve cari açığın azaltılması başta olmak üzere bir çok konu yer alıyor.
Yeni dönemde daha yüksek katma değer üretecek şekilde Türkiye ekonomisini dönüştürecek Bakanlığın ajandasındaki önemli başlıklar şöyle: SANAYİYE DEV DESTEKLER
Organize sanayi bölgelerinin
faaliyetleri için gerekli projeler teşvik
edilecek.
Sanayi sitelerinin altyapılarının
tamamı, üstyapı tesislerinin
yüze 70'i desteklenecek.
Sanayi politika ve stratejileri
güncellenecek. TEŞVİK GÜNCELLENECEK
Sanayi işletmelerinin
sicilleri tutularak sanayi istatistikleri
analizleri üretilecek.
Sanayiye projeleri, bu kapsamda
yapılacak faaliyet ve yatırımlar
desteklenecek, teşvik tedbirleri
uygulanarak bu konularda düzenleme
ve denetleme gerçekleştirecek. REKABET GÜCÜ ARTACAK
Yatırım teşviklerine ilişkin mevzuat
çalışması ve kalkınma ajanslarının
koordinasyonu sağlanacak.
Bakanlık, bilişim sektörünün
rekabet gücünü artıracak.
Sanayi sektörüne yönelik istihdam
politikaları üretilecek. TEKNİK EĞİTİME DESTEK
Mesleki teknik eğitimi desteklenecek, nitelikli işgücü programları hazırlanacak.
Cumhurbaşkanının programı, kalkınma planları ve yıllık programlar kapsamında yabancı sermayeden beklenen katkıların sağlanmasını temin amacıyla mevzuat hazırlanacak.
Bakanlık, yüksek kaynak gerektiren projelerin koordinasyonunu yürütecek, yabancı yatırımları inceleyecek. KIRSAL KESİME ÖZEL ÖNEM
Kırsal kesimin sorunlarına yönelik politikalar geliştirilecek, kalkınmada öncelikli yöreler ve ihtiyaçları tespit edilerek, daha hızlı bir gelişme sağlanması amacıyla gerekli çalışma yapılacak. KOBİ
tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ilişkin esaslar, net satış hasılatı, mali bilanço tutarları gibi veriler dikkate alınacak.