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Sanayide şahlanma dönemi

SELÇUK ADIGÜZEL Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Sanayide şahlanma dönemi
'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırılara karşı koyması ve bu süreçten güçlenerek çıkması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Geçtiğimiz günlerde 16 maddelik "Sanayiciye Destek" paketini açıklayan Bakanlığın gündeminde Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması noktasında hayati önem taşıyan sanayinin teknolojik dönüşümü ve cari açığın azaltılması başta olmak üzere bir çok konu yer alıyor.
Yeni dönemde daha yüksek katma değer üretecek şekilde Türkiye ekonomisini dönüştürecek Bakanlığın ajandasındaki önemli başlıklar şöyle:

SANAYİYE DEV DESTEKLER
Organize sanayi bölgelerinin faaliyetleri için gerekli projeler teşvik edilecek.
Sanayi sitelerinin altyapılarının tamamı, üstyapı tesislerinin yüze 70'i desteklenecek.
Sanayi politika ve stratejileri güncellenecek.

TEŞVİK GÜNCELLENECEK
Sanayi işletmelerinin sicilleri tutularak sanayi istatistikleri analizleri üretilecek.
Sanayiye projeleri, bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımlar desteklenecek, teşvik tedbirleri uygulanarak bu konularda düzenleme ve denetleme gerçekleştirecek.

REKABET GÜCÜ ARTACAK
Yatırım teşviklerine ilişkin mevzuat çalışması ve kalkınma ajanslarının koordinasyonu sağlanacak.
Bakanlık, bilişim sektörünün rekabet gücünü artıracak.
Sanayi sektörüne yönelik istihdam politikaları üretilecek.

TEKNİK EĞİTİME DESTEK
Mesleki teknik eğitimi desteklenecek, nitelikli işgücü programları hazırlanacak.
Cumhurbaşkanının programı, kalkınma planları ve yıllık programlar kapsamında yabancı sermayeden beklenen katkıların sağlanmasını temin amacıyla mevzuat hazırlanacak.
Bakanlık, yüksek kaynak gerektiren projelerin koordinasyonunu yürütecek, yabancı yatırımları inceleyecek.

KIRSAL KESİME ÖZEL ÖNEM
Kırsal kesimin sorunlarına yönelik politikalar geliştirilecek, kalkınmada öncelikli yöreler ve ihtiyaçları tespit edilerek, daha hızlı bir gelişme sağlanması amacıyla gerekli çalışma yapılacak.
tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ilişkin esaslar, net satış hasılatı, mali bilanço tutarları gibi veriler dikkate alınacak.
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Sanayide şahlanma dönemi
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