Evde fiyat ve faiz iniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz günlerde açıkladığı inşaat sektörünü hareketlendirmek için başlatılacak düşük faizli yeni kampanyanın detayları netleşti.

PEŞİNAT YÜZDE 10

Yarın açıklanacak kampanya kapsamında konut kredisi faizleri yüzde 2'yi aşan seviyelerden yeniden 120 ay vadede yüzde 0.98'e indirilecek. 3 Ekim'e kadar yani 2 ay sürecek kampanyada peşinat oranı da yüzde 10'a çekilecek. KİPTAŞ ve Emlak Konut GYO projeleri başta olmak üzere, GYODER, KONUTDER ve İNDER üyelerinin projeleri yer alacak. Kampanyanın en çok dikkat çeken yanı ise fiyatlarda indirim yapılması olacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında indirim yapacak. Yüzde 20 olan peşinat oranın da yüzde 10'a çekilmesi, kalan farkın ara ödemeler şeklinde alınması da planlanıyor. Kampanya ile ilgili tüm detaylar ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile sektör temsilcilerinin katılacağı toplantıda yarın açıklanacak.

EMLAK BANK SAHNEDE

Bu arada Emlak Bankası da sektöre nakit akışı sağlamak için 17 yıl aradan sonra faaliyete geçti. Kurulacak bir fon üzerinden firmaların elindeki stok konutların sermaye piyasasına kazandırılması gündemde. Emlak Bank'ın belli iskontolarla firmaların stoklarını alıp, bunları vatandaşa uygun koşullarla satması da bekleniyor. Bakanlıktan diğer bir beklenti ise ilk evini alacak vatandaşa teşvikler sunması.

TOKİ'DEN BU YIL İKİNCİ İNDİRİM KAMPANYASI

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi başlıyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, 21 Eylül- 19 Ekim arası sürecek kampanyada indirim oranını yüzde 24'e çıkardıklarını söyledi. Turan, vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerin indirim kampanyasına dahil edilmediğini kaydetti.