Dolar alma konut al

Kur saldırısıyla satışları dibe vuran inşaat sektörü, eşi benzeri görülmemiş bir kampanyaya imza atıyor. Ellerindeki stokları eritmek için tarihi bir kampanya başlatan sektör, tüketiciye 'Döviz alma, konut al' diyecek. Dün Emlak Konut GYO'nun Ataşehir'deki genel merkezinde yapılan kampanya toplantısının detaylarına SABAH ulaştı. Yüzlerce firmanın dahil olacağı kampanyada konut kredisi faizleri yüzde 2'yi aşan seviyelerden yeniden 120 ay vadede yüzde 0.98'e indirilecek. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada peşinat oranı da yüzde 10'a çekilecek. Kampanyada en çok dikkat çeken kısım ise vatandaşın döviz veya altından gayrimenkule yönlendirilmesi. Peşinat tutarının döviz veya altın cinsinden yatırılması durumunda o günün Merkez Bankası kuru dikkate alınacak.

TAKSİT DÜŞECEK

Merkez Bankası'nın kuruna göre endekslenen tutar 12 ay sonraki veriyle karşılaştırılacak. Karşılaştırmada yüksek olan kur dikkate alınacak. Fark oluşması durumunda tutar konut alıcısının taksitlerinden düşürülecek.

Örneğin 1 milyon liralık bir daire için,

Yatırılan peşinat: 100 bin lira

Yatırım dönemindeki dolar kuru: 6 TL: 16.666 dolar

12 ay sonra kur 7.00 olursa: Dolar TL karşılığında 116 bin 666 TL aradaki 16.666 liralık fark konut alıcısının ödemesinden düşülecek.

YÜZDE 10 İNDİRİM

KİPTAŞ ve Emlak Konut GYO projeleri başta olmak üzere, GYODER, KONUTDER ve İNDER üyelerinin projeleri yer alacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacak. Ayrıca ödeme planı kapsamında 12 ve 24. ayda tüketici yüzde 15'er ara ödeme yapacak.

Örnek ödeme planı:

Dairenin fiyatı: 1 milyon lira

İndirimli fiyat: 900 bin lira

Peşinat: 90 bin lira

12. ay ara ödeme: 135 bin lira

24. ay ara ödeme: 135 bin lira

Krediye esas tutar ise: 540 bin lira

Aylık taksit: 7.673 lira

Peşinat hariç toplam ödeme: 1 milyon 190.724 lira

Vadelendirilmiş daire fiyatı: 1 milyon 280 bin 724 lira

Borcun 12. ayda kapanması seçeneği



Kapamaya esas borç bakiyesi: 963 bin 651 lira

İndirim oranı: Yüzde 55

İndirimli bakiye: 433 bin 643 lira

Toplam ödenen tutar: (Peşinat, 12. ara ödeme ve 12 ay taksitler dahil) 750 bin 715 lira

Kampanya indirim oranı: Yüzde 25

Borcun 6. ayda kapanması seçeneği



Kampanyaya esas borç bakiyesi: 1 milyon 144 bin 687 lira

İndirim oranı: Yüzde 55

İndirimli bakiye: 515 bin 109 lira

Toplam ödenen tutar: (Peşinat ve 6 aylık taksitler dahil) 651 bin 146 lira

Kampanya indirim oranı: Yüzde 35