Tarımın geleceği dijitalle şekilleniyor

Djitalleşmenin hayatımıza girmesiyle birlikte hayatımızın her alanında etkilerini görmek mümkün. Hızla artan dünya nüfusu ve hızlı tüketimle birlikte tarım
da dijitalleşme gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Modern ve dijital tarımla ilgili çalışmalarına devam eden Turkcell, bu alanda Türkiye
ve dünyada yapılanları anlattı. Dijital tarımın oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Turkcell Akıllı Yerler ve İş Uygulamaları Direktörü Esat Sönmezer, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO raporuna göre dünya nüfusundaki artış ve zenginleşme ile kalori ihtiyacındaki yükselişten dolayı 20 sene içerisinde açlık yaşanmaması için tarımsal üretimin yüzde 70 artması gerekiyor. Yine Birleşmiş Milletler'in bu konuda en büyük umut alanı olarak adlandırdığı çözüm, tarımda dijital teknolojilerin kullanımı. Bu nedenle birçok ülke bu alana yatırım yapıyor" açıklamasını yaptı. Öncü ülkeler arasında Amerika, Hollanda ve Fransa'nın olduğunu aktaran Sönmezler, "Türkiye henüz bu alanda en üst sıralarda değil, ancak dijital teknolojileri çok etkin kullanan büyük üreticilerle gün geçtikçe daha fazla karşılaşıyoruz. Ülke olarak faydayı gördüğümüz zaman hızla teknoloji kullanımını artırabiliyoruz. Ayrıca teknolojik olarak çok kuvvetli bir altyapımız var. Örneğin tarımda dijitalleşmede kullanılan nesnelerin interneti (IoT) çözümleri için çok geniş bir kırsal kapsama gerekiyor. Turkcell olarak tüm Türkiye'de tarım alanlarında geniş kapsama sunuyoruz. Bu altyapının üzerine çiftçi için faydalı ve uygun fiyatlı dijital tarım servislerini koyabildiğimiz zaman çok kısa zamanda dünyada lider ülkelerden biri olacağız" şeklinde konuştu. Türkiye'nin dünyanın en büyük tarım ekonomilerinden biri olduğuna dikkat çeken Sönmezer, "Yaklaşık 3 milyon üretici 20 milyon hektarda, çok uygun iklimsel koşullarda üretim yapıyor. Bu imkânları teknoloji ile birleştirdiğimizde çok büyük bir potansiyeli açığa kavuşturabileceğiz" dedi. VERİMDE YÜZDE 100 ARTIŞ
Dijitalleşmenin her sektörde iş yapış biçimlerini değiştirdiği gibi tarımda da değiştirdiğini aktaran Sönmezer, "Üreticiler artık dijitalleşme ile tohum seçimi, sulama, gübreleme, ilaçlama gibi tüm kararlarını bilgiye dayalı verebiliyor. Bilgiye dayalı olarak verilen kararlar da verimde yüzde 100'e kadar artış sağlayabiliyor. Dijital tarım teknolojileri ve diğer yapısal iyileştirmeler ile mevcutta 60 milyar dolar seviyesindeki tarımsal ekonomimizi 3 haneli rakamlara taşımak mümkün olabilir" dedi. Üreticilerin dijitalleşme sürecinde doğru yol gösteren bir dijital çözüm ortağı bulabilmesinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Esat Sönmezer, "Üreticinin kendisi için en faydalı dijital teknolojileri yerli üretim ile uygun fiyattan alabilmesi gerekiyor. Dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell olarak biz burada sağlayıcı rolümüzü oynayacağız. Üreticilerin hepsi cep telefonu kullanıcısı, tüm Türkiye'de çok geniş bir bayi ağımız var. Bu nedenle üreticilerin dijital tarım teknolojilerine en kolay ulaşacakları kanal Turkcell olacak. Bu doğrultuda biz de servislerimizi hazırlıyoruz, yakın zamanda tüm Türk çiftçilerine sunacağız" şeklinde konuştu. MALİYET AZALACAK VERİM ARTACAK
Maliyetlerde azalmanın daha az girdi ile aynı verimin alınması ile sağlanacağını söyleyen Sönmezer, "Daha az girdi ise su, ilaç ve gübrenin kullanımlarının azaltılması ile olacaktır. Bilgiye dayalı dijital tarım ile bitkiye sadece ihtiyacı kadar su verilmesi, hastalık koşulları oluşmadığında gereksiz ilaçlamanın engellenmesi mümkün. Bu şekilde hem kaynakların korunması hem de maliyetlerin azalması sağlanacaktır" değerlendirmesini yaptı. Modern ve dijital tarıma yönelik yeni servisler hazırladıklarını aktaran Sönmezer, "Türkiye'de nüfusun nerdeyse yüzde 20'si tarımdan geçiniyor. Ülke gayrisafi hasılasının yüzde 8'i tarımdan üretiliyor. Turkcell olarak dijital operatör stratejimizin bir parçası olarak ülke için bu kadar önemli olan bir sektöre yönelik yeni ürünlerimizi çok yakında duyuracağız. Böylelikle hem tarımsal üretimin hem de çiftçilerin gelirlerinin artmasına destek olacağız. Burada en verimli, sağlıklı ve asgari maliyetli üretimin yapılması için birden fazla ürün ve teknolojinin kullanılması gerekiyor. Bu doğrultuda bizler Türk tüketicisi için en fazla değeri sağlayacak farklı servisler için iş ortaklarımızla birlikte AR-GE çalışmaları yürütüyoruz" açıklamasını yaptı. ÇİFTÇİ İSTEDİĞİ BİLGİYE ANINDA ULAŞIYOR
TARIM sektöründe dijital dönüşümün hızlı ilerlediğini kaydeden Sönmezer, şöyle konuştu: "Çalışmalarımızın en önemlisi farklı tip sensörler aracılığıyla toprak ve havanın düzenli takip edilmesi. Nesnelerin interneti teknolojileri ile buradan gelen değerler yapay zekâ ile oluşturulan algoritmayla birleşerek, bitkinin gelişimi için toprak düzeltmesi, besleme ve su ihtiyacını söyleyebiliyor ve hastalık risklerini takip ederek önlem alınmasını sağlıyor. Uydu teknolojisi ve çoklu kameralar da tarlaların sağlığının takibini sağlıyor. Bu, özellikle uzaktan yönetilen ve büyük alanlar için vazgeçilmez bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonlar son kullanıcıya giderken vazgeçilmez bir araç oluyor. Bu nedenle tüm dijital tarım teknolojilerini telefonlar üzerinden takip edilebilir yapmamız gerekiyor. Ayrıca dijital kanallardan ziraat mühendisine ulaşabilmek başka önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda yapılan "Çiftçinin Nabzı" araştırmasına göre üreticilerin yüzde 51'i teknik desteğe ulaşamıyor. Bu doğrultuda teknik bilgiye dijital kanallardan çok daha kolay şekilde ulaşılabilecek servisler hazırlıyoruz. Özellikle teknolojilerin ilk adaptasyon döneminde üreticiler uzman bir mühendisin desteğini sürekli olarak bekliyor. Fiziki kanallar sürekli mühendise ulaşımı mümkün kılmazken, akıllı uygulamalar özellikle çiftçinin zirai bilgiye anlık ulaşımı konusunda büyük fayda sağlıyor."