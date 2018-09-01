İstanbullu konuşmaya doymuyor

Bilgi ve iletişim sektörü büyüklüğünün 120 milyar liraya ulaştığı Türkiye, mobil telefon
abone sayısı ve internet abone sayısı gibi alanlarda da Avrupa'yı geride bırakmaya devam ediyor. 81 milyon nüfuslu Türkiye'de mobil abone sayısı 79 milyonu aşarken, İstanbul
'da ise mobil abone sayısı her yıl 1 milyon arttı. 15 milyonluk İstanbul'da mobil abone sayısı 21.5 milyona ulaştı. İnternet abone sayısı 5 yılda 10 milyon artarken, 2018 yılı başında ise 429 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu. MOBİL ARTIYOR
Sabit telefon hat sayısı 2012'de 13 milyon 860 bin iken, şimdi 11 milyonun altında. Ankesörlü telefon sayısı da 90 bin seviyesinden 65 bine geriledi. Son 5 yılda mobil abone sayısı ise yükseldi. Mobil abone sayısı son 5 yılda 67.5 milyondan 79 milyona çıktı. İstanbul'da 5 yıl önce 16.7 milyon mobil abone varken bu rakam şimdi 21.5 milyon. Ankara'da 5 milyon 800 bin, İzmir'de 4 milyon 100 bin.