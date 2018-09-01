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O bölgede hasat başladı! 4 bin lira

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, 5 yıl önce üretimine başlanan beyaz çayda, bahçeye giren üreticiler, bu yıl da olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. Dünyada, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye’de ise 'Beyaz iksir' adıyla 4 bin liraya kadar alıcı bulan beyaz çay satışa çıkarıldı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 11:14
O bölgede hasat başladı! Kilosu 4 bin lira

Beyaz çayın üretimi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da, 5 yıl önce başladı. 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden 500 liraya alınan beyaz çay üretiminin artırılması için çalışma yapıldı. Bahçeye giren üreticiler de olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. 2018 yılının süren yaş çay kampanyası döneminde Çaykur şu ana kadar üreticilerden 830 kilo beyaz çay satın aldı. Bu rakamın düşük olduğu ve istenen miktarda beyaz çayın bu yıl da alımının gerçekleştirilemediği belirtildi.


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O bölgede hasat başladı! Kilosu 4 bin lira
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