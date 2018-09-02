Borsa İstanbul'da otomotiv şirketlerinin karı yüzde 25 arttı!

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2018'in ilk yarısına ilişkin finansal tablolarını açıklamış olan 8 şirketin toplam net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 1 milyar 748 milyon 733 bin liraya yükseldi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 4'ü ilk yarıda kar açıklarken, 4'ü ise ilk yarıyı zararla tamamladı. Bu dönemde Otokar'ın önceki yılın aynı dönemine göre kardan zarara geçmesi dikkati çekerken, Karsan Otomotiv ve Anadolu Isuzu'nun da zararını artırdığı görüldü.

Ford Otosan 918,5 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan şirket olurken, karını önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 96,1 artıran Doğuş Otomotiv, bu dönemde en iyi performans gösteren otomotiv şirketi oldu. Yılın ilk yarısında 136,8 milyon lira kar açıklayan Doğuş Otomotiv, 2017'nin aynı döneminde 69,7 milyon lira net kar elde etmişti.

Otomotiv şirketleri arasında, en yüksek net kar sıralamasında Ford Otosan'ı 693 milyon lira ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (Tofaş) takip etti. En yüksek kar açıklayan ilk iki şirketin Koç Holding bünyesinden olması dikkati çekerken, holding çatısındaki diğer otomotiv şirketlerinden Türk Traktör 136,8 milyon lira kar, Otokar ise 78,7 milyon lira zarar açıkladı.

Otokar'ın dışında ilk yarıda zarar açıklayan diğer otomotiv şirketleri ise 31,4 milyon lira ile Anadolu Isuzu, 19,9 milyon lira ile Karsan Otomotiv ve 6,2 milyon lira ile Tümosan oldu.

OTOMOTİV ŞİRKETLERİNİN TOPLAM AKTİFLERİ 42 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin ilk yarıdaki toplam satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artışla 34 milyar 823,9 milyon liraya ulaşırken, Karsan Otomotiv'ın satışlarını yüzde 84 artırması dikkati çekti. Aynı dönemde satışları azalan otomotiv şirketleri ise Otokar ve Tümosan oldu.

Otomotiv şirketlerinin toplam aktifleri yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 yükselerek 41 milyar 753,1 milyon liraya çıkarken, bu bilanço kaleminde en yüksek artışı sağlayanlar sıralamasının zirvesinde Anadolu Isuzu yer aldı. Anadolu Isuzu'nun toplam aktifleri yüzde 76,7 artarak 909,9 milyon liradan 1 milyar 607,5 milyon liraya çıktı.

Öz kaynakları önceki yılın ilk yarısına göre gerileyen iki şirket ise Otokar ve Türk Traktör oldu. 2,1 milyar liralık aktife sahip Otokar'ın, öz kaynakları yüzde 35,7 gerileyerek 134,8 milyon liraya indi. Türk Traktör'ün öz kaynaklarında ise yüzde 1,6'lık sınırlı bir düşüş oldu ve 573,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsada işlem gören otomotiv sektörü şirketlerinin net satış ve kar/zararları ile önceki yıla göre değişim oranları şöyle:

Borsada İşlem Gören OtomotivŞirketleri 2018 İlk Yarı Kar/Zarar 2017 İlk Yarı Kar/Zarar Kar Değişim (%) 2018 İlk Yarı Satışlar 2017 İlk Yarı Satışlar Satış Değişim (%) Anadolu Isuzu -31.435.668 -19.038.216 -65,12 637.401.925 351.012.613 81,59 Doğuş Otomotiv 136.777.000 69.739.000 96,13 5.769.345.000 5.215.259.000 10,62 Ford Otosan 918.519.000 633.918.000 44,90 15.472.358.000 11.652.608.000 32,78 Karsan Otomotiv -19.906.481 -11.794.706 -68,77 616.740.341 335.792.666 83,67 Otokar -78.719.000 28.080.000 -380,34 488.159.000 961.228.000 -49,22 Tümosan Motor ve Traktör -6.229.543 -11.869.728 47,52 223.481.073 283.780.918 -21,25 Tofaş Oto. Fab. 692.974.000 574.891.000 20,54 9.491.563.000 8.596.801.000 10,41 Türk Traktör 136.754.007 137.897.169 -0,83 2.124.846.690 2.052.399.333 3,53 Toplam 1.748.733.315 1.401.822.519 24,75 34.823.895.029 29.448.881.530 18,25