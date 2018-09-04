Sınav bitti ev telaşı başladı

31 Ağustos'ta sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteyi kazanan fakat başka şehirlerde okuyacak olan öğrencilerin barınma telaşı başladı. İstanbul
'a okumaya gelen öğrencilerin kendilerine uygun yurt bulamayıp kiralık ev
arama yarışı bazı semtl
erdeki kiralık konut
piyasasına hareketlilik kattı. Öğrencilerin genellikle tercih ettikleri lokasyonlar arasında ise Beşiktaş
, Beyoğlu
, Şişli, Kadıköy
, Avcılar ve Bakırköy geliyor. Bu ilçelerde kiralık daire fiyatları ise 700 ila 3 bin 500 lira arasında değişiyor. EN PAHALI İSTANBUL TSKB Gayrimenkul Değerleme
'nin araştırmasına göre Türkiye
genelinde üniversite öğrencileri en yüksek kirayı İstanbul'da öderken, en düşük kiranın Eskişehir
, Nevşehir
ve Trabzon
'da olduğu görülüyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya
, son yıllarda vakıf üniversitelerinin de sayısının artmasıyla öğrenciler tarafından kiralık ev arayışlarının daha fazla konuşulduğunu söyledi. Öğrencilerin ev kiralarken ilk tercih ettikleri bölgeler arasında, sağladığı sosyal imkânlar ve ulaşım açısından avantajlı merkezi bölgeler ile kampuse yakın yerlerin geldiğini dile getiren Maya, talebin fazla olmasının, bu bölgelerdeki satılık ve kiralık ev fiyatlarını artırdığını bildirdi. TSKB'nin araştırmasına göre, 100 metrekarelik 2+1 dairelerin ortalama kira fiyatının en yüksek olduğu yerlerin başında 2 bin 900 lira ile Beşiktaş gelirken, onu 2 bin 750 ile Kadıköy takip ediyor. Bakırköy'de 2 bin 100 lira olan kira değeri Kartal
'da bin 700 lira, Avcılar'da bin 350 lira olarak göze çarpıyor. 700 LİRAYA DA VAR
Endeksa.com İstanbul'un tüm ilçelerindeki kiralık konut verilerine göre İstanbul genelinde kiralık evler ortalama 110 metrekare büyüklüğe sahip ve ortalama kira bedeli bin 710 TL. İstanbul'da kira fiyatları en düşük ve ortalama kira değeri 1.000 TL altında olan ilçeler sırasıyla 700 TL ile Arnavutköy, 905 TL ile Esenyurt ve 966 TL ile Silivri. Ortalama kira değeri 1.000 TL ve bin 500 TL arasında olan ilçeler Sultangazi, Çatalca, Çekmeköy, Sultanbeyli, Avcılar, Pendik, Esenler, Şile, Tuzla, Sancaktepe, Beylikdüzü, Güngören, Bayrampaşa, Bahçelievler, Büyükçekmece, Kağıthane, Fatih, Ümraniye, Bağcılar, Başakşehir, Kartal ve Küçükçekmece olarak belirtiliyor. SARIYER'DE 3.500 TL
Kira değeri bin 500 ve 2 bin 500 TL arasında olan ilçelere bakıldığında, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Maltepe, Üsküdar, Şişli, Adalar, Ataşehir ve Eyüp ilçeleri öne çıkıyor. İstanbul'da kira değerleri en yüksek ilçeler ise ortalama değerlerle 2 bin 629 TL ile Beykoz, 2 bin 688 TL ile Kadıköy, 2 bin 938 TL ile Bakırköy. Beşiktaş ve Sarıyer'de ise ortalama kira 3 bin 500 seviyesine ulaşıyor. İZMIR'DE BUCA ÖNE ÇIKIYOR
İzmir'de Buca'da Tınaztepe, Kuruçeşme Yıldız, Adatepe ve Atatürk mahallelerinde aylık kiralar 2 bin lirayı bulurken, onu bin 800 lira ile Çiğli ve Bornova'nın Kazımdirik Mahallesi, bin 500 lira ile Menemen'in Ulukent, bin 200 lira ile Menemen'in 30 Ağustos, bin 100 lira ile Menemen'in Seyrek Mahallesi takip ediyor. 525 LİRAYA KİRALIK EV
Türkiye
genelinde araştırmaya konu olan 26 ilde öğrencilerin tercih ettiği bölgeler arasında en düşük kiralar Eskişehir, Nevşehir ve Trabzon'da. Eskişehir'de Tepebaşı Sütlüce'de 525 lira olan kiralar, Tepebaşı Şirintepe'de 580 liraya, Odunpazarı Büyükdere'de ise 630 TL'ye çıkıyor. Nevşehir merkezde kiralar 650 liraya gerilerken, kiraların Trabzon'da Akçaabat'ta 650 lira olması dikkati çekiyor. ANKARA'DA ÇANKAYA REVAÇTA
TSKB'nın
araştırmasına göre, Ankara'da tercih edilen bölgeler arasında en yüksek kiranın ödendiği yer bin 700 lira ile Çankaya Yaşamkent olarak öne çıkıyor. Ortalama kira değeri Çankaya Bahçelievler'de bin 650 lira, Emek'te bin 500 lira, Yenimahalle'de bin 250 lira, Cebeci'de ise bin 100 lira olarak değişiyor.