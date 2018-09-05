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15 trilyon $’ı yöneten fonlarla buluştu

Giriş Tarihi: 5.9.2018
15 trilyon $’ı yöneten fonlarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'da 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlık yöneten, dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11'inin başkan ve üst düzey temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Albayrak'ın görüşmelerde, 'nin ekonomik istikrar ile sağladığı 15 yıllık başarı hikâyesinin yanında, yeni dönemde daha güçlü bir stratejik plan çerçevesi içerisinde ortaya koyacağı politikaları anlattığı öğrenildi.

BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ
İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde de 'da mevkidaşı ülkenin finans bakanı Bruno Le Maire ile bir araya gelmişti. İki bakan ortak hareket etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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15 trilyon $’ı yöneten fonlarla buluştu
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