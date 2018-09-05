Büyük marketlerin stok oyunu!

Döviz kurundaki yükselişi bahane eden fırsatçılar yine sahneye çıktı. Kimi elindeki ürünü stokluyor, kimi Türkiye'de üretilen ürünlere bile zam yapıyor, kimi ise gramaj oyunuyla vatandaşı kandırıyor.

Büyük marketlerin stok ve gramaj oyunu

GECE YARISI MESAİSİ

Birçok markette ve mağazada hafta sonundan bu yana etiketlere maliyetin üzerinde zam yapıldı. Mağaza çalışanları gece yarısı ellerindeki makinelerle etiket değiştirme telaşına düştü. Bazı uyanık şirketler ise fiyatlarını gramaj oyunuyla artırmaya başladı. Marketlerde hem raf fiyatları hem de ürün üzerindeki gramajlar değişti. Gramajını düşürdüğü üründe fiyatı sabit tutan markalar, bir yandan da gerçek fiyatı olmasına rağmen ürünün fiyatının üzerine indirim yazıp vatandaşı bir kez daha kandırma yoluna gitti. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.