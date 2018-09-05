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Büyük marketlerin stok oyunu!

kurunu bahane eden fırsatçılar, bu kez rafta gramaj oyununa başvurdu. Gramajı düşürüp fiyatı sabit tutan markalar, göz göre göre tüketiciyi kandırıyor. Ticaret Bakanlığı, piyasanın dengesini bozan fırsatçıların peşine düştü, cezalar yolda...

Giriş Tarihi: 5.9.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 09:59
Büyük marketlerin stok oyunu!

kurundaki yükselişi bahane eden fırsatçılar yine sahneye çıktı. Kimi elindeki ürünü stokluyor, kimi Türkiye'de üretilen ürünlere bile yapıyor, kimi ise gramaj oyunuyla vatandaşı kandırıyor.

Büyük marketlerin stok ve gramaj oyunu

GECE YARISI MESAİSİ

Birçok markette ve mağazada hafta sonundan bu yana etiketlere maliyetin üzerinde zam yapıldı. Mağaza çalışanları yarısı ellerindeki makinelerle etiket değiştirme telaşına düştü. Bazı uyanık şirketler ise fiyatlarını gramaj oyunuyla artırmaya başladı. Marketlerde hem raf fiyatları hem de ürün üzerindeki gramajlar değişti. Gramajını düşürdüğü üründe fiyatı sabit tutan markalar, bir yandan da gerçek fiyatı olmasına rağmen ürünün fiyatının üzerine indirim yazıp vatandaşı bir kez daha kandırma yoluna gitti. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Rafta gramaj oyunu

piyasalar
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Büyük marketlerin stok oyunu!
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