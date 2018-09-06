"PARDUS'la 6 milyon lira tasarruf sağladık"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın yaptığı açıklamada, "Milli işletim sistemi PARDUS ile 3 yılda yaklaşık 6 milyon lira civarında tasarruf sağladık. Bu kaynağı ilçemizdeki eğitime ve sosyal proje lere aktardık" dedi.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sistemi PARDUS hakkında açıklama yapan Aydın, göreve geldikleri 2014 yılından sonra her projelerinde yerli ve milli olmayı esas aldıklarını ve birçok alanda bu çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda PARDUS işletim sistemine geçmeye karar verdiklerini belirten Aydın, birkaç tane kamu kuruluşu dışında kullanılmayan, belediyelerde örneği olmayan ve bu anlamda tecrübe aktarımından yoksun kaldıkları işletim sistemini belediyeye entegre etmekte başlangıçta çok zorlandıklarını ve destek bulamadıklarını anlattı.

Aydın, ısrarla bu kararlarının arkasında durduklarını vurgulayarak, belediye çalışanlarının sistemin kullanılması ve yerleşmesi konusunda özverili bir çalışma gerçekleştirdiğini, kendilerinin de onlara detsek olduğunu dile getirdi.

"TASARRUF ETTİĞİMİZ PARAYI EĞİTİME VE SOSYAL PROJELERE AKTARDIK"

Eylül 2015'te fiilen tüm kurumu PARDUS işletim sistemine geçirdiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu sistemle beraber başka programların de değişmesi gerekiyordu onlar da değişti. Dolayısıyla alışkanlıkların kırılması anlamında önemli bir süreçti ve çok şükür rahat bir şekilde bu süreci aştık. Yaklaşık 3 yıldan beri biz bu sistemimizi kullanıyoruz. Arkadaşlarımızın derlediği bilgilere yaklaşık yıllık 2 milyon lira civarında tasarruf sağladık. Çünkü sadece Windows işletim sistemi değil, onunla beraber başka sistemler de kullanılmaktaydı. Onları da kaldırdığımız için Windows'la beraber lisans ücretleri ve bakım ücretlerinden kurtulduk. Bu parayı özellikle vizyonumuza uygun olarak ilçemizdeki eğitime ve sosyal projelere aktardık."

Bu yaklaşımın diğer teknolojik alanlarda ve tüm kamu kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de uygulanması temennisinde bulunan Aydın, bu şekilde milli ve yerli olma anlamında ciddi bir atılım yapılacağının altını çizdi.

Aydın, milli işletim sistemi PARDUS'un belediyede uygulanması içi emeği geçen çalışanlara takdir belgesi takdim etti.