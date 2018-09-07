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Akıllı depoya dev yatırım

Kozmetik sektöründe kanalı ile büyümeyi sürdüren Farmasi, günlük 500 bin üzeri ürün depolamaya olanak veren ’nin en büyük operasyon merkezini kurdu

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Akıllı depoya dev yatırım
Farması, sahip olduğu entegre tesisler ile plastik şişe, kapak, kavanoz, lamine tüp gibi ambalaj malzemelerinin kendi tesislerinde üreterek öz kaynaklarıyla büyümeye devam ediyor. İstanbul Ömerli'de, 100 bin metrekarelik alana yayılan üretim tesislerinde, yüksek teknolojiyi kullanarak ürettiği 2 bini aşkın ürünlerini tüm dünyadaki tüketicilere ulaştıran Farmasi, 'de sektöründeki 6000 metrekare alana sahip en büyük operasyon merkezini faaliyete geçirdi.

TEKNOLOJIK ÇÖZÜMLER
Dünyada 125 ülkeye ihracat gerçekleştiren Farmasi, 2000'den fazla ürün gamı ile fark yaratıyor. Makyaj, parfüm, cilt bakımı, kişisel bakım, ev temizliği ürünlerinden gıda takviyelerine kadar geniş bir ürün portföyü sunuyor. Günlük 500 bin adet sipariş sevkiyatı kapasitesine sahip "" olarak isimlendirilen Farmasi Operasyon Merkezi, performans ölçümlerinin her noktada yapılabilirliği ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl 130 milyon adet ürünün üretimini gerçekleştirdiklerini söyleyen, Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna, "Türkiye'nin en büyük operasyon merkezini faaliyete geçirdik. Yılda 300 milyondan fazla ürünü tüketiciyle ulaştıracak kapasiteye sahip "Akıllı Tesis" olarak da isimlendirebileceğimiz depomuz ile 2018 hedeflerimizi daha da ileriye taşıyoruz" dedi.
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Akıllı depoya dev yatırım
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