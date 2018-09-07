Trendyol’dan Ar-Ge’ye 45 milyon TL’lik yatırım

Alıbaba'dan 'Türkiye
'nin en büyük yatırım anlaşması yapan girişimi' ünvanını elde eden Trendyol, şimdi de Ar-Ge konusunda yatırımlara başlıyor. Türkiye'nin en büyük ve en hızlı büyüyen mobil e-ticaret platformu Trendyol, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak onaylandı. 2 bin kişilik ekibi, 16 milyonu aşkın müşterisi ve binlerce iş ortağıyla Trendyol, Ar-Ge Merkezi ile katma değerli projeler üretip ekonomiye sunduğu teknoloji desteğini artırmayı hedefliyor. Trendyol TECH
Ar-Ge Merkezi hem sektöre hem de Türkiye'nin dijitalleşme sürecine önemli katkı sağlayacak. Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Yılda 45 milyon TL'yi bulan Ar-Ge yatırımıyla müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini yaşatmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda, Trendyol TECH Ar-Ge Merkezi'miz bünyesinde doğal dil işleme, gerçek zamanlı veri analizi, makine ve derin öğrenme, görüntü işleme, veri görselleştirme, metin benzerliği ve büyük veri alanlarında çalışmalara odaklanacağız." Trendyol TECH Ar-Ge Merkezi'nde 150'den fazla ekip arkadaşının çalıştığını belirten Mutlu, sene sonuna kadar toplam 200 kişilik ekibe ulaşmayı hedefledikleri söyledi. Mutlu, "Mühendislerden oluşan oldukça dinamik, meraklı, başarılı ve sonuç odaklı ekibimize yeni mezun ve tecrübeli arkadaşları da dahil ederek Trendyol TECH'i daha da büyütmek istiyoruz" dedi.