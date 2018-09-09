İkinci el araca garanti

Hükümet, ikinci el
araç alacak vatandaşların aklından hiç çıkmayan "ya aracın büyük bir sorunu varsa" sorusuna cevap niteliğinde bir adım attı. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla, bundan böyle ikinci el araç satan galericiler aracın motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemine garanti verecek. Satış
tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre içerisinde bu sorunlarla karşılaşılması halinde vatandaş aracı galeriye iade edebilecek. Galerici de 10 gün içinde araçtaki sorunu gidermekle yükümlü olacak, gideremezse araç tamir edilene kadar vatandaşa ikame araç tahsis edecek. KİMLER ARAÇ SATABİLİR? Resmi Gazete
'de yayımlanan yeni düzenleme
yle, araç satabilecek kişilere yönelik bazı şartlar da getirildi. Buna göre, ikinci el araç satabilmek için 18 yaşını doldurmuş, en az lise mezunu, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak gerekecek. Konkordato ilan edenler ve kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suç işleyenler araç satamayacak. Galeri yetkililerinin ise mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şartı aranacak. EKSPERTİZ GEREKECEK
İkinci el otomobil veya arazi taşıtı satışından önce ekspertiz
raporu alınması da şart olacak. Raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilecek. Ekspertiz ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde ise galerici tarafından ödenecek. 8 YAŞ ÜSTÜ ARACA ZORUNLU DEĞİL
Resmi Gazete'de yayımlanan ikinci el araçlarla ilgili yeni düzenlemeyle, 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el otomobil ve arazi taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu
olmayacak. Bu araçlar garanti kapsamı dışında olacak. Ayrıca ekspertiz raporları 5 yıl süre ile saklanacak. Ekspertiz raporuna yönelik değişiklikler 1 Nisan 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek. ARIZA YAPARSA TAMİRİ İŞLETMEDEN
Aracın
motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometreye kadar galericinin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek. Garanti süresi veya kilometresi içinde arıza
lanan araçlar, teslim edildiğinde işletme tarafından onarılacak. Arıza 10 iş günü içinde giderilemezse, vatandaşa süresiz ve ücretsiz ikame araç verilecek.